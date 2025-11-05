Tiếp Bayern Munich tại sân Công viên các Hoàng tử, những tưởng các nhà đương kim giữ cúp tiếp tục chuỗi trận ấn tượng, khi toàn thắng từ đầu mùa ở Champions League. Xa hơn, PSG không nếm mùi thất bại ở sân chơi danh giá này từ 5/3, kể từ trận thua 0-1 Liverpool, lượt đi vòng 16 đội.

Luis Diaz lập cú đúp cho Bayern và sau đó nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng rất nguy hiểm với Hakimi. Ảnh: B/R Football

Tuy nhiên, ‘Hùm xám’ bóng đá Đức đã giáng đòn mạnh lên PSG, tạo ra khác biệt ngay trong hiệp 1, với cú đúp của Luis Diaz chỉ sau 32 phút.

Vào cuối hiệp 1, cựu cầu thủ Liverpool nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Hachraf Hakimi. Dù vậy, PSG vẫn không thể lật ngược thế cờ và chỉ gỡ gạc được 1 bàn do công của Joao Neves (74’), chấp nhận thua 1-2.

“Trong thế 11 đấu 11, không còn nghi ngờ gì, Bayern Munich mạnh hơn. PSG đã tặng quà cho họ trong hiệp 1. Chúng tôi đã có thể thủng lưới nhiều hơn”, Luis Enrique cay đắng thừa nhận.

Ông nói thêm: “Sang hiệp 2, tình hình đã khác khi chúng tôi có lợi thế hơn người. Dù vậy, PSG cũng không lật ngược được thế cờ.

PSG không chỉ chịu thất bại mà còn tổn thất nhân sự, với Hakimi rời sân trong nước mắt. Trước đó, ở phút 25, Dembele cũng phải rời sân sớm vì chấn thương Ảnh: ESPN FC

Chúng tôi phải chấp nhận Bayern Munich mạnh hơn. Tôi đang chờ đợi đội lấy lại phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, lịch thi đấu của PSG là rất tệ. Vài trận đấu tới của đội sẽ rất khó khăn”.

Đội trưởng Marquinhos thì bày tỏ: “Thua trên sân nhà luôn thật khó khăn để chấp nhận. Thật đáng xấu hổ. Chúng tôi cần phải chơi tốt hơn, cần phải giành được chiến thắng. Bayern Munich được tổ chức tốt, có thể lực vượt trội. PSG có nhiều cầu thủ chưa đạt 100% phong độ, bao gồm cả tôi”.