Tuy nhiên, tờ Bild cho hay, có rất ít lý do để tin Bayern Munich sẽ trả mức phí 54 triệu bảng ký hợp đồng dài hạn với Jackson.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tin đồn chân sút người Senegal có thể trở lại Premier League mùa đông tới khoác áo Everton.

Jackson hỗ trợ cho Kane ở Bayern - Ảnh: SunSport

Sau khi rước về Joao Pedro (60 triệu bảng) và Liam Delap (30 triệu bảng) hồi hè, lãnh đạo Chelsea nghĩ rằng, Jackson không còn phù hợp với yêu cầu trên hàng công.

Chính vì thế, anh bị đẩy sang Bayern Munich theo bản hợp đồng cho mượn kỷ lục trị giá 13 triệu bảng Anh vào đầu tháng 9.

Tính đến hiện tại, Nicolas Jackson ra sân 12 trận trên mọi đấu trường cho Hùm xám, ghi được 2 bàn thắng.

Đóng vai trò hỗ trợ cho Harry Kane - người đang có phong độ cực tốt với 23 bàn nên Jackson chủ yếu vào sân từ ghế dự bị.

Chấn thương mắt cá mà Musiala gặp phải tại FIFA Club World Cup hồi hè khiến anh ngồi ngoài đến cuối năm, buộc HLV Kompany phải thử nhiều phương án tấn công khác nhau.

Tính đến nay, Bayern đá 17 trận, thắng 16 lần và hòa duy nhất 1 trận. Khi đánh bại PSG trên đất khách, Luis Diz lập cú đúp nhưng sau đó bị đuổi khỏi sân do phạm lỗi thô bạo với Hakimi.

Án treo giò 3 trận của Diaz sẽ mở ra cơ hội cho Jackson thi đấu ở Champions League, với các cuộc chạm trán Arsenal, Sporting Lisbon và Union Saint-Gilloise.