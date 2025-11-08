Union Berlin nhập cuộc đầy tự tin và tạo bất ngờ khi mở tỷ số ở phút 27. Từ đường chuyền chính xác của Janik Haberer, trung vệ Danilho Doekhi bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Neuer, mang về lợi thế cho đội chủ nhà.

Dù Bayern nhanh chóng dồn ép, họ gặp khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ và lối chơi kỷ luật của Union. Phải đến phút 38, Luis Díaz mới gỡ hòa cho Bayern sau pha dứt điểm bồi trong vòng cấm.

Khoảnh khắc Harry Kane ghi bàn giúp Bayern thoát thua phút bù giờ - Ảnh: Goal

Sang hiệp hai, Bayern Munich tiếp tục làm chủ thế trận với hơn 70% thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, hàng công gồm Kane, Diaz và Olise tỏ ra thiếu sắc bén trước khung thành của Frederik Ronnow.

Đến phút 83, Doekhi lại trở thành người hùng của Union Berlin với pha chớp thời cơ nhanh nhạy, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1.

Nhưng đúng vào phút bù giờ thứ ba, Tom Bischof treo bóng chuẩn xác để Harry Kane đánh đầu san bằng tỷ số 2-2, cứu Bayern khỏi thất bại. Dù vậy, chuỗi trận thắng liên tiếp của "Hùm xám" xứ Bavaria đã bị chặn lại.

Trận đấu khép lại với hàng loạt thẻ vàng chia đều cho hai bên, thể hiện tính căng thẳng của cuộc đối đầu. Dù chỉ có 1 điểm, Kane tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng với bàn thắng thứ ba liên tiếp, còn Union Berlin có thể ngẩng cao đầu với màn trình diễn quả cảm trước đương kim vô địch.

Ghi bàn:

Union Berlin: Doekhi (27', 83')

Bayern Munich: Diaz (38'), Kane (90'+3)