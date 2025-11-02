Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern Munich tràn lên tấn công và nhanh chóng tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành Leverkusen dù Harry Kane được cất trên ghế dự bị.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, bàn thắng mở tỷ số đến ở phút 25 khi Bischof căng ngang chuẩn xác để Serge Gnabry băng vào dứt điểm gọn gàng, đưa “Hùm xám” vượt lên dẫn trước.

Trong ngày Harry Kane vào sân từ ghế dự bị và không thể ghi bàn thì đã có Serge Gnabry cùng Jackson lập công cho Bayern Munich - Ảnh: FCBM

Chưa đầy 6 phút sau, Allianz Arena lại nổ tung. Lần này, tân binh Jackson bật cao đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt của Davies, ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại Bundesliga mùa giải năm nay.

Leverkusen chưa kịp xốc lại đội hình thì họ tiếp tục phải nhận bàn thua thứ ba ngay trước giờ nghỉ. Trung vệ Bade lóng ngóng đá phản lưới nhà, giúp Bayern Munich khép lại hiệp một với cách biệt 3 bàn.

Hiệp hai, Bayern chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dù tạo thêm nhiều cơ hội, các chân sút của họ lại tỏ ra thiếu chính xác trong khâu dứt điểm.

"Hùm xám" xây chắc ngôi đầu bảng - Ảnh: FCBM

Leverkusen nỗ lực tìm bàn danh dự nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. Thắng dễ 3-0, Bayern Munich tiếp tục giữ vững ngôi đầu Bundesliga với 27 điểm sau 11 vòng đấu, khẳng định tham vọng thống trị nước Đức mùa này.

Ghi bàn: Gnabry 25', Jackson 31, Bade 44' - phản lưới

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Tah, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Karl, Gnabry, Bischof, Jackson

Leverkusen: Flekken, Bade, Quansah, Tapsoba, Arthur, Andrich, Garcia, Belocian, Echeverri, Poku, Schick