Bayern Munich có trận đấu tưng bừng trên sân nhà khi tiếp đón Hamburg SV ở vòng 3 Bundesliga. Đây cũng là CLB cũ của HLV Vincent Kompany, nên màn đối đầu càng thêm phần đặc biệt.

Dù trước mắt là cuộc so tài căng thẳng với Chelsea tại Champions League, chiến lược gia người Bỉ vẫn tung ra đội hình rất mạnh nhằm duy trì phong độ cũng như kiểm chứng sức mạnh tập thể.

Gnabry ghi bàn khơi mào trước khi Kane lập cú đúp - Ảnh: BM

Ngay phút thứ 3, Laimer tung đường chuyền dọn cỗ để Gnabry mở tỷ số. Chỉ 6 phút sau, Harry Kane tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Pavlovic nhân đôi cách biệt. Phút 26, Bayern được hưởng phạt đền và chính Kane thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 3-0.

Sức ép khủng khiếp tiếp tục được đội chủ nhà duy trì. Phút 43, Diaz ghi bàn thứ tư sau đường chuyền chuẩn xác từ Kimmich, khép lại hiệp một hoàn hảo cho Bayern.

Sang hiệp hai, dù có nhiều sự thay đổi nhân sự, thế trận vẫn nghiêng hoàn toàn về “Hùm xám”. Phút 62, Kane lần thứ hai ghi tên mình lên bảng tỷ số sau pha phối hợp với Olise.

Diaz tiếp tục "nổ súng" trong màu áo "Hùm xám" - Ảnh: BM

Trong quãng thời gian còn lại, Bayern tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi thêm bàn. Chung cuộc, họ vùi dập Hamburg 5-0, tiếp tục đứng đầu bảng Bundesliga với 3 trận toàn thắng.

Ghi bàn: Gnabry (3'), Pavlovic (9'), Kane (pen 26', 62'), Diaz (29')

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Diaz, Gnabry, Olise, Kane

Hamburg SV: Heuer, Omari, Vuskovic, Soumahoro, Mikelbrencis, Remberg, Capaldo, Muheim, Veira, Konigsdorffer, Rossing Lelesiit.