22h30 ngày 14/9, sân Etihad:

Với thầy trò Pep Guardiola, họ đang ở vị trí xa lạ sau ba trận đấu, đứng tận thứ 13 trên BXH, do để thua liên tiếp trước Tottenham và Brighton.

Ai cũng biết Man City đang trong giai đoạn chuyển giao, nhưng quả thật là cú sốc lớn khi chứng kiến họ phơi áo 2/3 vòng đầu tiên kể từ mùa giải 2004/05.

Derby Manchester hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports

Đây cũng là khởi đầu tệ nhất của HLV Pep Guardiola trong sự nghiệp huấn luyện. Ông hy vọng sẽ xoay chuyển được tình thế ngay lập tức, bởi lần cuối cùng Citizens thua 3/4 trận mở màn, họ phải xuống hạng năm 1996.

MU có thể vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc dưới thời Amorim, nhưng kình địch cùng thành phố luôn thi đấu cực kỳ khó chịu mỗi chuyến hành quân đến Etihad.

Man City thắng 5/8 lần đụng độ MU gần nhất, nhưng họ chỉ giành được 1 điểm từ tay Quỷ đỏ mùa trước, với trận hòa tẻ nhạt 0-0 tại Old Trafford.

Thực tế cho thấy, trong 16 thất bại trên sân nhà của Pep với tư cách HLV Man City, 4 trận là do MU gây ra, bao gồm màn lội ngược dòng đầy cảm hứng mùa trước, với khoảnh khắc lóe sáng của Amad Diallo.

Làm khách hôm nay, Amorim phải chịu không ít áp lực, bởi chiến thắng 3-2 Burnley vẫn mang nhiều yếu tố may mắn, hơn là một lối chơi rõ ràng, áp đặt tấn công lên đối thủ.

Amad Diallo từng gieo sầu cho Man City mùa trước - Ảnh: Goal

Đến nay, nhà cầm quân Bồ Đào Nha mới thắng 8/30 trận dẫn dắt MU, 4 trong số đó là trước các đội mới thăng hạng. Ở 25 trận còn lại, Amorim cùng học trò chỉ thắng 4 lần, đạt tỷ lệ 16%.

Qua ba vòng đấu, bầy Quỷ đỏ tung ra 58 cú sút, nhiều nhất trên bình diện Ngoại hạng Anh. Điều trớ trêu, 2 bàn đầu tiên họ có được lại do đối phương phản lưới nhà.

Đến Etihad, Amorim sẽ không có hai chủ công Cunha vs Mount, nhưng họ chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi trước Man City, bất kể thể hiện phong độ như nào quãng thời gian gần đây.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 1/4 (0: 1 1/4) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Man City: Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rayan Ait-Nouri, Rico Lewis, Marmoush, Cherki, Savinho và Kovacic vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez, Matheus Cunha, Diogo Dalot, Mason Mount không thể ra sân.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Ake, O’Reilly; Bernardo, Rodri, Reijnders; Bobb, Haaland, Doku

MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Amad.