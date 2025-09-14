|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - ĐÁ SỚM VÒNG 6
|
13/09
19:15
|
Công an Hà Nội 2-1 Hải Phòng
|
FPT Play
|
13/09
19:15
|
Công an TP. Hồ Chí Minh 0-0 Thép Xanh Nam Định
|
FPT Play, HTV1, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
CÚP QUỐC GIA 2025/25 - VÒNG LOẠI
|
13/09
16:00
|
Long An 1-1 Quy Nhơn United (pen 3-1)
|
FPT Play
|
13/09
18:00
|
Xuân Thiện Phú Thọ 2-4 Ninh Bình
|
FPT Play
|
13/09
18:00
|
Đông Á Thanh Hóa 0-2 Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 4
|
13/09
18:30
|
Arsenal 3-0 Nottingham Forest
|
K+ SPORT 1
|
13/09
21:00
|
Newcastle 1-0 Wolverhampton
|
K+ SPORT 1
|
Bournemouth 2-1 Brighton
|
K+LIFE
|
Crystal Palace 0-0 Sunderland
|
K+ACTION
|
Everton 0-0 Aston Villa
|
K+ SPORT 2
|
Fulham 1-0 Leeds
|
K+Live 1
|
13/09
23:30
|
West Ham 0-3 Tottenham
|
K+ SPORT 1
|
14/09
02:00
|
Brentford 2-2 Chelsea
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4
|
13/09
19:00
|
Getafe 2-0 Real Oviedo
|
SCTV 17
|
13/09
21:15
|
Sociedad 1-2 Real Madrid
|
SCTV 17
|
13/09
23:30
|
Ath.Bilbao 0-1 Alaves
|
SCTV 17
|
14/09
02:00
|
Atletico Madrid 2-0 Villarreal
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3
|
13/09
20:00
|
Cagliari 2-0 Parma
|
ON FOOTBALL
|
13/09
23:00
|
Juventus 4-3 Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
14/09
01:45
|
Fiorentina 1-3 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3
|
13/09
20:30
|
Freiburg 3-1 Stuttgart
|
TV 360
|
Heidenheim - Dortmund
|
TV 360
|
Mainz 0-1 RB Leipzig
|
TV 360
|
Union Berlin 2-4 Hoffenheim
|
TV 360
|
Wolfsburg 3-3 Koln
|
TV 360
|
13/09
23:30
|
Bayern Munich 5-0 Hamburg
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4
|
13/09
22:00
|
Nice 1-0 Nantes
|
ON SPORTS NEWS
|
14/09
02:05
|
Auxerre 1-2 Monaco
|
ON SPORTS NEWS
