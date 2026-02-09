Bất lợi đến rất sớm với Hoffenheim khi phút 17, Akpoguma kéo áo thô bạo với Diaz trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm phạt đền, Harry Kane không mắc sai lầm nào, mở tỷ số cho Bayern Munich.

Có bàn dẫn trước, “Hùm xám” chơi chùng xuống và phải trả giá ở phút 36, khi Kramaric tận dụng cơ hội hiếm hoi để gỡ hòa 1-1 cho Hoffenheim. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được trong hiệp một.

Harry Kane ghi 2 bàn cùng 1 kiến tạo thì Diaz lập hat-trick cũng 1 pha kiến tạo - Ảnh: FCBM

Cuối hiệp, Bayern Munich tận dụng triệt để lợi thế hơn người. Phút 44, Coufal phạm lỗi với Diaz trong vòng cấm, mang về quả phạt đền thứ hai và Kane tiếp tục hoàn tất cú đúp. Chỉ ít phút sau, tiền đạo người Anh kiến tạo để Diaz ghi bàn, giúp Bayern dẫn 3-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách. Diaz trở thành ngôi sao sáng nhất với hai pha lập công ở phút 62 và 89, hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 5-1.

Thắng lợi thuyết phục này giúp Bayern Munich vững vàng trên ngôi đầu Bundesliga với 54 điểm, tạo khoảng cách 6 điểm so với Dortmund.

Ghi bàn:

Bayern Munich: Kane 20', 45', Diaz 45+2', 62', 89'

Hoffenheim: Kramaric 36'

Thẻ đỏ:

Hoffenheim: Akpoguma 17'

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Hajdari, Kabak, Akpoguma, Kramaric, Avdullahu, Promel, Prass, Asllani, Toure