Ở Barcelona lúc này, Lamine Yamal không chỉ tạo khác biệt bằng cảm hứng, mà còn bằng những con số đang dần mang hình hài lịch sử.

Trước Mallorca, bàn thắng nâng tỷ số của anh – một cú nã đại bác ngoài vòng cấm – không đơn thuần là khoảnh khắc bùng nổ trong chiến thắng 3-0.

Pha bóng ấy nối dài chuỗi 5 trận liên tiếp ghi bàn, kỷ lục cá nhân, đồng thời là lời khẳng định rằng “số 10” trẻ tuổi đang bước vào vùng thành tích vốn chỉ dành cho những hiện tượng thế hệ.

Sau 92 lần ra sân tại La Liga, Yamal đã có 24 bàn thắng, giúp anh trở thành cầu thủ dưới 19 tuổi ghi nhiều bàn nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong thế kỷ 21.

Khoảnh khắc Yamal ghi siêu phẩm. Ảnh: MD

Điều này cũng đồng nghĩa Yamal vượt qua cột mốc 23 bàn của Kylian Mbappe.

So sánh với Mbappe không chỉ mang ý nghĩa thống kê. Nó đặt Yamal vào cùng quỹ đạo với những tài năng bùng nổ sớm nhất của bóng đá hiện đại, những người không chờ đến tuổi trưởng thành mới định hình vị thế.

Về mặt cá nhân, người hâm mộ Barca phấn khích khi viên ngọc của mình một lần nữa chiến thắng Mbappe.

Điều đáng nói, Yamal không phải mẫu tiền đạo săn bàn thuần túy. Anh xuất phát từ biên phải, chơi như một nghệ sĩ kéo giãn không gian.

Vì thế, kỷ lục bàn thắng mới chỉ phản ánh một nửa tầm ảnh hưởng của nhà vô địch EURO 2024.

Nửa còn lại nằm ở khả năng xuyên phá hệ thống phòng ngự. Mùa này, Yamal là người đầu tiên chạm mốc 100 pha rê bóng thành công tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Anh vượt xa người đứng thứ hai, Jeremy Doku của Man City, lên tới 38 lần. Đây không còn là dẫn đầu, mà là thống trị một hạng mục vốn dành cho những chuyên gia một đối một.

Những pha đi bóng của Yamal không mang tính biểu diễn đơn lẻ. Chúng có chức năng chiến thuật rõ ràng, kéo lệch khối phòng ngự, buộc hậu vệ bọc lót.

Lamine Yamal phá kỷ lục Mbappe và chinh phục nhiều cột mốc mới. Ảnh: FCB

Khi Yamal tăng tốc, cấu trúc phòng ngự đối phương buộc phải co giãn theo, tạo khoảng trống cho nhiều đồng đội có dịp lập công.

Vượt Mbappe về số bàn ở tuổi teen; cán mốc 100 pha rê bóng thành công; 5 trận liên tiếp nổ súng; Yamal mang phiên bản “người ngoài hành tinh”.

“Chúng tôi cần quản lý thời gian thi đấu của Lamine. Tôi biết cậu ấy đang rất thích thú”, Hansi Flick nói.

Chiến lược gia người Đức cho biết chính Lamine đồng ý rời sân sớm: “Yamal không đạt phong độ tốt nhất trong hiệp 1, nhưng đã chơi tốt hơn nhiều trong hiệp 2.

Cậu ấy thật tuyệt vời. Tôi đã hỏi Lamine có muốn tôi thay người không, và cậu ấy nói có”.

Điều này nhằm chuẩn bị cho lượt đi bán kết Cúp Nhà vua với Atletico trên sân Metropolitano (3h ngày 13/2).