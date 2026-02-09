Hành quân tới sân Mestalla, Real Madrid sớm đối mặt với nhiều thử thách trước lối chơi giàu năng lượng và kỷ luật của Valencia. Trong suốt hiệp một, “Los Blancos” kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gần như bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà.

Những pha lên bóng của Real thiếu tốc độ và sự đột biến cần thiết, khiến khung thành Valencia hiếm khi bị đặt trong tình trạng báo động.

Mbappe cùng Carreras ghi bàn giúp Real Madrid hạ Valencia - Ảnh: RMCF

Bước ngoặt chỉ đến sau giờ nghỉ, khi Real Madrid gia tăng nhịp độ và đẩy cao đội hình. Phút 65, Carreras tạo ra khoảnh khắc khác biệt bằng pha đi bóng mạnh mẽ trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, khai thông thế bế tắc cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Bàn thắng giúp Real chơi thanh thoát hơn và buộc Valencia phải dâng cao tìm bàn gỡ.

Trong thế trận ấy, đẳng cấp của Real tiếp tục được thể hiện ở phút bù giờ. Phút 90+1, sau nỗ lực kiến tạo đầy tinh tế của Diaz, Mbappe dễ dàng đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.

Ba điểm quan trọng giúp Real Madrid có 57 điểm, tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém Barcelona đúng một điểm.

Cuộc đua vô địch La Liga vì thế vẫn rộng mở với thầy trò HLV Arbeloa, trong bối cảnh họ đang chờ đợi đối thủ cạnh tranh trực tiếp sảy chân.