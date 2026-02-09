Atletico Madrid tiếp đón Real Betis với quyết tâm giành trọn 3 điểm, nhưng lại phải nếm trải thất bại đau đớn ngay trên sân nhà trước Real Betis.

Thế trận diễn ra giằng co trong hơn nửa giờ thi đấu đầu tiên, cho tới khi đội khách tạo ra khác biệt ở phút 28. Từ ngoài vòng cấm, Antony tung cú sút xa đầy táo bạo vào góc gần, khiến thủ môn Oblak không kịp phản xạ, mở tỷ số cho Betis.

Antony ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: RBB

Bàn thua buộc Atletico phải đẩy cao đội hình trong phần còn lại của trận đấu. Đoàn quân của HLV Simeone liên tục tổ chức các đợt hãm thành, gia tăng sức ép bằng những pha đánh biên và bóng bổng.

Tuy nhiên, hàng thủ Real Betis thi đấu kín kẽ, giữ cự ly tốt và hóa giải thành công mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Dù tạo ra không ít cơ hội trong hiệp hai, Atletico vẫn bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về Real Betis.

Kết quả này giúp Betis tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Atletico đối diện nguy cơ mất vị trí thứ 3 khi chỉ hơn Villarreal 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn hai trận, khiến cuộc đua top đầu La Liga thêm phần căng thẳng.