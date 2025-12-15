Bước vào trận đấu với vị thế trái ngược hoàn toàn, Bayern Munich - đội đang dẫn đầu Bundesliga nhanh chóng áp đặt thế trận trước Mainz, đối thủ đang vật lộn ở nhóm cuối bảng.

Đoàn quân của HLV Vincent Kompany kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, phải đến phút 29, Bayern mới khai thông thế bế tắc khi Karl tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số.

Bayern Munich gặp nhiều khó khăn trước Mainz 05 - Ảnh: FCBM

Dù bị ép sân trong phần lớn thời gian hiệp một, Mainz vẫn cho thấy sự lì lợm đáng nể. Ngay trước giờ nghỉ, phút 45+2, Boving có pha kiến tạo thuận lợi để Potulski dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 trong sự ngỡ ngàng của khán giả Allianz Arena.

Sang hiệp hai, Mainz tiếp tục tạo nên bất ngờ lớn. Phút 67, từ quả treo bóng chuẩn xác của Bell, Lee Jae Sung bật cao đánh đầu tung lưới Bayern, đưa đội khách vươn lên dẫn 2-1. Sau bàn thắng, Mainz chủ động lùi sâu, tập trung phòng ngự số đông để bảo toàn lợi thế.

Harry Kane giúp "Hùm xám" thoát thua - Ảnh: Bundesliga

Bayern Munich dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 86 khi Potulski phạm lỗi với Harry Kane trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Kane không mắc sai lầm, quân bình tỷ số 2-2.

Dù rất quyết tâm tìm bàn thắng quyết định, Bayern vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cường của Mainz, qua đó chấp nhận trận hòa đáng tiếc ngay trên sân nhà.

Ghi bàn:

Bayern Munich: Karl 29', Kane 87'

Mainz: Potulski 45+2', Lee Jae Sung 67'

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Ito, Kim Min Jae, Bischof, Kimmich, Goretzka, Olise, Karl, Gnabry, Kane

Mainz: Batz, Maloney, Bell, Potulski, Da Costa, Kawasaki, Sano, Lee Jae Sung, Veratschnig, Hollerbach, Boving