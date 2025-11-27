G6tOUOPXcAAhVSl.jpg
Đội hình ra sân Arsenal
editorial_uefa_com arsenal_fc_v_fc_bayern_munchen_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5 (2).jpg
Hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi
G6tX SbWwAAsLdN.jpg
Phút 22, từ pha phạt góc sở trường, Timber bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Arsenal
G6tTFGFWsAAW9JX.jpg
Niềm vui của hậu vệ người Hà Lan
editorial_uefa_com arsenal_fc_v_fc_bayern_munchen_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5.jpg
Nhưng chỉ 10 phút sau, tài năng 17 tuổi Karl băng vào đệm cận thành gỡ hòa 1-1
G6tWGLXW0AAbMjk.jpg
Niềm phấn khích của chàng trai trẻ bên phía Bayern Munich
G6tcSlTWMAAY4e5.jpg
G6tX5IvXgAAcEXp.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
G6tinjwa0AA6FG4.jpg
Sang hiệp hai, Madueke tỏa sáng đúng lúc nâng tỷ số lên 2-1 ở cự ly gần
G6tioABa0AIU3ww.jpg
Đây là bàn thắng đầu tiên của Madueke trong màu áo Pháo thủ
editorial_uefa_com arsenal_fc_v_fc_bayern_munchen_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5 (3).jpg
Phút 77, Martinelli phá bẫy việt vị băng xuống vượt qua cả thủ môn Neuer rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống
G6tlbo3XYAAstzh.jpg
Arsenal thi đấu ấn tượng ở hiệp hai
G6tnnlPXkAA1rBk.jpg
Chiến thắng xứng đáng của Arsenal
G6t2jLgXQAAc4kL.jpg
BXH Champions League sau 5 lượt đấu vòng bảng

Nguồn ảnh: AFC, Uefa, 433