Kết quả bóng đá hôm nay 27/11/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: AFC, Uefa, 433
Đoàn thể thao Campuchia quyết định rút khỏi 8 môn thi đấu, trong đó có nội dung bóng đá nam, tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan.
U17 Malaysia thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng thắng U17 Ma Cao (Trung Quốc) 5-0, qua đó áp sát ngôi đầu bảng C của U17 Việt Nam.
U17 Việt Nam giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U17 Hong Kong (TQ), qua đó giữ ngôi đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 với 9 điểm tuyệt đối.
U17 Singapore phải rất vất vả mới đánh bại được U17 QĐ Bắc Mariana với tỷ số 2-1, ở lượt trận thứ 3 bảng C Vòng loại U17 châu Á 2026, chiều ngày 26/11.