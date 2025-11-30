Bayern Munich tiếp đón St. Pauli ở vòng 12 Bundesliga 2025/26 với đội hình có nhiều xáo trộn khi HLV Kompany cho một số trụ cột nghỉ ngơi.

Quyết định này ngay lập tức khiến đội chủ nhà gặp khó, khi chỉ sau 6 phút, Hountondji thoát xuống dứt điểm chính xác mở tỷ số cho St. Pauli.

Diaz và Jackson giúp Bayern Munich thắng ngược St Pauli - Ảnh: FCBM

Bị đánh thức bởi bàn thua sớm, Bayern dồn lên mạnh mẽ và tạo hàng loạt cơ hội. Lennart Karl sút chệch cột dọc trong gang tấc, rồi Bischof tiếp tục đưa bóng trúng khung gỗ. Sức ép liên tục cuối cùng cũng được đền đáp khi Guerreiro ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 44.

Sang hiệp hai, Kompany lần lượt tung Olise, Gnabry và Stanisic vào sân nhằm tăng tốc độ tấn công, nhưng Bayern vẫn loay hoay trước hàng thủ kiên cường của St. Pauli.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, bước ngoặt đã xuất hiện ở phút 90+3: Kimmich kiến tạo chuẩn xác để Diaz dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1.

Chỉ ba phút sau, Jackson sút tung lưới đội khách. Ban đầu trọng tài từ chối bàn thắng, nhưng VAR xác nhận hợp lệ, giúp Bayern hoàn tất màn lội ngược dòng 3-1 đầy cảm xúc trên sân nhà.

Ghi bàn:

Bayern Munich: Raphael Guerreiro 44', Diaz 90+3', Jackson 90+6'

St Pauli: Andreas Hountondji 6'

Đội hình xuất phát

Bayern Munich: Neuer, Bischof, Tah, Kim Min Jae, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Diaz, Guerreiro, Karl, Harry Kane

St Pauli: Vasilj, Wahl, Smith, Mets, Pyrka, Sands, Ritzka, Fujita, Irvine, Hountondji, Lage