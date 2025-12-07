Bayern Munich tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại Bundesliga bằng chiến thắng 5-0 trước Stuttgart trong trận đấu mà Harry Kane lại trở thành tâm điểm.

Chân sút người Anh ghi một cú hat-trick hoàn hảo, góp công lớn giúp “Hùm xám” kiểm soát hoàn toàn thế trận và gia tăng áp lực lên nhóm bám đuổi trong cuộc đua vô địch.

Bayern Munich áp đảo chủ nhà Stuttgart - Ảnh: FCBM

Trận này, HLV Vincent Kompany thực hiện xoay tua đội hình khi cất thủ môn Manuel Neuer và đội trưởng Harry Kane trên băng ghế dự bị, nhưng điều đó không làm suy giảm sức mạnh của Bayern Munich.

Ngay phút 11, đội khách đã mở tỷ số sau pha phối hợp đầy ngẫu hứng giữa Konrad Laimer và Michael Olise. Laimer bật tường rồi di chuyển thông minh để đón đường trả ngược, trước khi đánh gót tinh tế ghi bàn vào lưới Stuttgart - cũng là pha lập công đầu tiên của anh tại Bundesliga mùa này.

Stuttgart, đội bóng hiếm hoi ghi bàn trong toàn bộ các vòng đấu trước đó, bất lực trước hệ thống pressing của Bayern. Nỗ lực đáng chú ý nhất của họ đến ở phút 35, khi Nikolas Nartey đưa bóng vào lưới Manuel Riemann, nhưng VAR xác định có lỗi việt vị trong tình huống trước đó. Bayern bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1-0.

Bước sang hiệp hai, HLV Kompany tung Harry Kane vào sân và ngay lập tức tạo khác biệt. Chỉ 5 phút sau khi xuất hiện, tiền đạo người Anh tung cú sút xa hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. Bayern tiếp tục chơi trên chân, và đến phút 67, Josip Stanišić nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, khiến cách biệt nới rộng thành 3-0.

Harry Kane chói sáng với cú hat-trick - Ảnh: FCBM

Những phút cuối chứng kiến Kane hoàn tất màn trình diễn xuất sắc. Từ phút 84 đến 89, anh ghi liền hai bàn – một từ chấm phạt đền và một cú đệm bóng chuẩn xác sau đường chuyền của Olise – khép lại chiến thắng 5-0 cho Bayern.

Thắng lợi đậm giúp Bayern củng cố ngôi đầu bảng và nối dài chuỗi 21 trận liên tiếp ghi bàn tại Bundesliga, đồng thời duy trì sự áp đảo trước Stuttgart trong nhiều năm qua.

Ghi bàn: Laimer 11', Kane 66', 82' (pen) 88', Stanisic 78'

Đội hình xuất phát:

Stuttgart: Nubel, Mittelstadt, Hendriks, Al-Dakhil, Vagnoman, Stiller, Andres, Narley, Leweling, El Khannous, Undav.

Bayern Munich: Urbig, Bischof, Kim Min Jae, Upamecano, Laimer, Goretzka, Kimmich, Luis Diaz, Guerreiro, Olise. Jackson.