Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Borussia Dortmund, Bayern Munich tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Borussia Mönchengladbach với tỷ số 4-1. Kết quả này giúp “Hùm xám” tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch Bundesliga mùa giải năm nay.

Dù HLV Kompany cất giữ chân sút chủ lực Harry Kane, Bayern vẫn chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Dù bàn thắng sớm của Lennart Karl bị từ chối vì lỗi việt vị, đội chủ nhà vẫn duy trì thế tấn công mạnh mẽ. Phút 32, Leon Goretzka tung đường chọc khe tinh tế để Luis Diaz thực hiện cú volley đẹp mắt mở tỷ số.

Musiala có màn tái xuất ấn tượng, giúp Bayern Munich thắng to - Ảnh: FCBM

Có lợi thế, Bayern Munich thi đấu ngày càng tự tin. Nicolas Jackson – người thay thế Harry Kane trên hàng công – góp công lớn trong bàn nhân đôi cách biệt khi phối hợp để Konrad Laimer dứt điểm chính xác trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, đội chủ sân Allianz Arena cũng gặp tổn thất khi thủ môn Manuel Neuer phải rời sân vì chấn thương.

Sang hiệp hai, bước ngoặt xuất hiện khi Rocco Reitz của Gladbach nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Jackson trong tình huống đối mặt khung thành. Trên chấm phạt đền, Jamal Musiala ghi bàn đầu tiên mùa này sau thời gian dài dưỡng thương. Ít phút sau, Jackson trực tiếp lập công nâng tỷ số lên 4-0.

Gladbach chỉ kịp ghi bàn danh dự nhờ công của Wael Mohya. Chiến thắng thứ năm liên tiếp giúp Bayern nới rộng khoảng cách lên 14 điểm, tiến rất gần tới chức vô địch Bundesliga.

Ghi bàn

Bayern Munich: Diaz 33', Laimer 45+1', Musiala 57' (penalty), Jackson 79'

Monchengladbach: Mohya 89'

Thẻ đỏ

Monchengladbach: Reitz 55'

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Bischof, Kimmich, Goretzka, Karl, Musiala, Diaz, Jackson

Monchengladbach: Nicolas, Sander, Elvedi, Diks, Scally, Reitz, Stoger, Castrop, Honorat, Bolin, Tabakovic