Ở vòng 26 La Liga, trong lúc Barca thắng tưng bừng 4-1 Villarreal thì Real Madrid để thua 0-1 Getafe ngay tại Bernabeu. Đó là thất bại thứ 2 liên tiếp của thầy trò Arbeloa, khiến họ hiện kém đối thủ tới 4 điểm, gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch.

Mbappe bị viêm đầu gối, dự kiến tiếp tục vắng mặt ở trận tiếp theo của Real Madrid - làm khách Celta Vigo. Ảnh: Defensa

Đó là trận đấu mà Real Madrid vắng át chủ bài Mbappe, do bị viêm đầu gối, bên cạnh các cầu thủ khác như Jude Bellingham, Militao,…

Dù vậy, Mbappe một lần nữa lại là tâm điểm của những tranh cãi sau trận. Lý do là bởi, anh được phát hiện có mặt ở quê nhà Paris (Pháp) và tung tăng đi vui chơi, uống rượu với đồng đội cũ (ở PSG) – bạn thân Achraf Hakimi, thời điểm Real Madrid đấu Getafe và bị thua ngay tại Bernabeu.

Ở giai đoạn nhạy cảm với Real Madrid, khi cuộc đua vô địch ở La Liga đang diễn ra vô cùng căng thẳng, việc Mbappe không ở cạnh các đồng đội đã gây ra những lời bàn tán.

Nhà báo Manu Carreno đã có những lời chê trách trên chương trình ‘El Larguero’: “Khi bạn bị chấn thương, theo lẽ thường thì bạn nên có mặt ở trận đấu để ủng hộ đội.

Nếu bạn không ở đó mà lại đi uống rượu ở Paris với Hakimi trong lúc Real Madrid đang thi đấu… thì đó là vấn đề về sự cam kết và hình ảnh của bạn”.

Theo Manu Carreno, việc Mbappe về quê nhà có thể được CLB đồng ý, nhưng với một cầu thủ được kỳ vọng sẽ dẫn dắt dự án của đội, thì nên biết giữ hình ảnh, tạo ra tác động tích cực.

“Một người có ý định trở thành lãnh đạo của một dự án thể thao thì việc đi tiệc tùng có lẽ không phải là một hình ảnh hay”.

Mbappe và Hakimi thân nhau từ lúc cùng chơi ở PSG và họ vẫn giữ được tình bạn tốt đẹp, dù ngôi sao người Pháp đã chuyển đến Real Madrid từ mùa trước. Ảnh: Sports Center

Mbappe bỏ lỡ 2 trận gần nhất của Real Madrid – lượt về play-off gặp Benfica (thắng 2-1) và trận thua Getafe cuối tuần qua. Tiền đạo này dự kiến sẽ vắng mặt cả trận tiếp theo của Kền kền – làm khách Celta Vigo (3h ngày 7/3).

Real Madrid đang hi vọng Mbappe kịp phục hồi cho lượt đi vòng 16 đội Champions League, tiếp Man City tại Bernabeu vào 3h ngày 12/3 tới đây.

Có thông tin Mbappe đang hết sức cẩn trọng với đầu gối của mình – vốn không ổn từ thời gian trước nhưng cố chịu để thi đấu, do mùa hè này có giải đấu quan trọng: World Cup 2026.

Trong khi đó, tin tức từ báo chí Tây Ban Nha, phòng thay đồ Bernabeu thêm bất ổn sau trận Real Madrid 0-1 Getafe, chia nhiều phe cánh, trong lúc HLV Arbeloa không nhận được sự tin tưởng của dàn sao.