Crystal Palace nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng gây sức ép lớn lên phần sân Tottenham. Phút 30, đội khách đã đưa được bóng vào lưới Spurs khi Sarr đón đường căng ngang rồi dứt điểm chéo góc. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo Palace đã rơi vào thế việt vị, giúp Tottenham thoát thua.

Crystal tạo nên lội ngược dòng trước Tottenham - Ảnh: CP

Chỉ ít phút sau, đội chủ nhà bất ngờ vươn lên dẫn trước. Phút 35, Gray bứt phá xuống sát đường biên ngang rồi chuyền vào thuận lợi để Solanke dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Tottenham. Dẫu vậy, niềm vui của Spurs kéo dài không lâu.

Phút 38, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi Van de Ven phạm lỗi với Sarr trong vòng cấm. Trung vệ của Tottenham nhận thẻ đỏ trực tiếp, đồng thời Palace được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Sarr không mắc sai lầm, gỡ hòa 1-1.

Tottenham chìm sâu trong khủng hoảng - Ảnh: TH

Tận dụng lợi thế hơn người, Crystal Palace liên tiếp ghi bàn ở cuối hiệp một. Phút 45+1, Larsen dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Wharton. Đến phút 45+7, Sarr hoàn tất cú đúp với pha thoát xuống và dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 3-1.

Sang hiệp hai, Palace chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn tạo thêm vài cơ hội nguy hiểm. Tottenham dù rất nỗ lực cũng không thể tìm được bàn gỡ. Thắng 3-1, Crystal Palace đẩy Spurs càng tiến sát tới "nhóm cầm đèn đỏ", chìm sâu trong khủng hoảng.

Ghi bàn

Tottenham: Solanke 35'

Crystal Palace: Sarr 40', 45+7', Larsen 45+1'

Thẻ đỏ:

Tottenham: Van De Ven 38'

Đội hình xuất phát:

Tottenham: Vicario, Danso, Van de Ven, Souza, Porro, Sarr, Palhinha, Gray, Tel, Solanke, Kolo Muani

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Richards, Riad, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Guessand, Strand Larsen