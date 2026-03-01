Dortmund bước vào Der Klassiker với hy vọng rút ngắn cách biệt 8 điểm và thắp lại cuộc đua vô địch với Bayern Munich.

ù bị ép sân từ đầu, đội chủ nhà bất ngờ vượt lên phút 26 khi Schlotterbeck đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt bên cánh trái.

Harry Kane cùng Kimmich giúp Bayern thắng kịch tính Dortmund - Ảnh: FCBM

Bayern kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Đầu hiệp hai, Kimmich bấm bóng tinh tế để Gnabry kiến tạo cho Harry Kane gỡ hòa 1-1. Phút 69, chính Schlotterbeck phạm lỗi trong vòng cấm và Kane lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm phạt đền.

Tưởng chừng Dortmund sụp đổ, Svensson bất ngờ gỡ hòa 2-2 phút 83 sau pha đá nối chuẩn xác. Tuy nhiên, phút 87, Kimmich tung cú vô-lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-2 cho Bayern.

Ba điểm quý giá giúp “Hùm xám” tạo khoảng cách 11 điểm với Dortmund, đặt một tay vào chiếc đĩa bạc Bundesliga.

Ghi bàn

Dortmund: Schlotterbeck 26', Svensson 83'

Bayern Munich: Kane 54' (Gnabry) 70' (pen), Kimmich 87'

Đội hình xuất phát: 

Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Anton, Emre Can, Svensson, Nmecha, Sabitzer, Couto, Beier, Adeyemi, Fabio Silva.

Bayern Munich: Urbig, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Luis Diaz, Gnabry, Olise, Kane.

Bảng xếp hạng Bundesliga 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Bayern Munich 24 20 3 1 65 63
2 Borussia Dortmund 24 15 7 2 26 52
3 1899 Hoffenheim 24 14 4 6 18 46
4 VfB Stuttgart 23 13 4 6 12 43
5 RB Leipzig 23 12 5 6 12 41
6 Bayer Leverkusen 23 12 4 7 15 40
7 SC Freiburg 23 9 6 8 -3 33
8 Eintracht Frankfurt 23 8 7 8 -3 31
9 FC Augsburg 24 9 4 11 -11 31
10 Union Berlin 24 7 8 9 -8 29
11 Hamburger SV 22 6 8 8 -7 26
12 FC Koln 24 6 6 12 -8 24
13 FSV Mainz 05 24 5 8 11 -12 23
14 Borussia Monchengladbach 24 5 8 11 -13 23
15 FC St. Pauli 24 6 5 13 -17 23
16 Werder Bremen 24 5 7 12 -20 22
17 VfL Wolfsburg 23 5 5 13 -16 20
18 FC Heidenheim 24 3 5 16 -30 14
