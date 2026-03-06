Hoài nghi Mbappe

Một mùa giải tưởng như đầy hứa hẹn đang trượt khỏi tầm tay của Real Madrid, khi vừa nhận thất bại thứ 4 trong 12 trận dưới thời HLV Alvaro Arbeloa.

Ngay đầu năm, giấc mơ danh hiệu đã vỡ vụn khi lần lượt gục ngã ở Siêu cúp Tây Ban Nha rồi Cúp Nhà Vua.

Real Madrid thua 2 trận liền ở La Liga, điều không diễn ra từ 2019. Ảnh: Diario AS

Đỉnh điểm là thất bại trước Getafe ngay tại Bernabeu – trận thua đầu tiên trước đối thủ này trên sân nhà sau 18 năm.

Tiếng la ó vang xuống từ khán đài, và những lời kêu gọi chủ tịch Florentino Perez từ chức không còn là điều cấm kỵ. Sau gần 7 năm Real Madrid mới lại thua liên tiếp 2 trận La Liga.

Nhưng trên tất cả những vấn đề chiến thuật, phong độ hay tinh thần, điều khiến Madridista bất an nhất lúc này lại là Kylian Mbappe – cái tên từng thăng hoa trong nhiều tháng liền.

Bản thông báo y tế chính thức từ CLB nói đến một “bong gân” đầu gối trái. Cách diễn đạt quen thuộc, đủ để trấn an công chúng rằng đây chỉ là chấn thương mức độ trung bình.

Thế nhưng, các nguồn tin từ Pháp và chương trình El Larguero lại mô tả tình trạng đáng lo hơn nhiều: dây chằng chéo sau đầu gối trái của Mbappe đang “ở giới hạn”.

Một cú va chạm có thể gây nên tình trạng xấu nhất, như Rodrygo vừa gặp phải và chia tay mùa giải. Nói cách khác, ranh giới giữa bong gân nặng và tổn thương nghiêm trọng là rất mong manh.

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 100 ngày trước World Cup 2026, Mbappe không có bất kỳ dư địa nào để mạo hiểm.

Phía cầu thủ người Pháp được cho là không đồng tình với mốc thời gian trở lại mà Real Madrid kỳ vọng – dự kiến kịp tham dự trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Man City tại Etihad.

Một trận đấu có thể quyết định cả mùa giải, nhưng cũng có thể đánh đổi bằng tương lai của anh ở giải đấu lớn nhất hành tinh vào mùa hè.

Sự mập mờ giữa hai cách diễn giải – “bong gân” theo ngôn ngữ y tế chính thức và “chấn thương nghiêm trọng” theo đánh giá bên ngoài – tạo nên một vùng xám nguy hiểm.

Chấn thương của Mbappe là một bí ẩn. Ảnh: EFE

Nếu Mbappe trở lại quá sớm, rủi ro tái phát hoặc tổn thương nặng hơn là điều có thật. Nếu anh nghỉ dài hạn, Real Madrid mất đi mũi nhọn có thể xoay chuyển cục diện trong những trận cầu đỉnh cao – với trung bình 1 bàn mỗi 75 phút thi đấu mùa này.

11 ngày quyết định

Vấn đề là lịch thi đấu không cho phép họ chờ đợi. Trong 11 ngày tới, “Los Blancos” sẽ lần lượt chạm trán Celta Vigo (3h ngày 7/3); sau đó là hai lượt trận sinh tử với Man City, xen giữa có cuộc đối đầu với Elche.

Khi châu Âu còn chưa kịp chuyển sang giờ mùa hè (29/3), mùa giải của Real Madrid có thể đã khép lại, nếu phong độ không được cải thiện.

Man City không phải đối thủ để thử nghiệm đội hình hay chờ một ngôi sao trở lại trong trạng thái 80%. Đội bóng của Pep Guardiola vận hành như một cỗ máy: kiểm soát, áp đặt và trừng phạt mọi sai lầm.

Trong khi đó, Real Madrid hiện tại mong manh cả ở cấu trúc phòng ngự lẫn khả năng tổ chức tấn công.

Nếu không có Mbappe ở trạng thái tốt nhất, họ thiếu tốc độ bứt phá, thiếu cả niềm tin và chỉ biết chuyền bóng để Vinicius tự mình nghĩ cách gây đột biến.

Trước đó, ở vòng bảng Champions League, Real Madrid thua Man City 1-2 tại Bernabeu khi Mbappe chấn thương và ngồi ngoài.

Bóng ma thất bại không chỉ nằm ở những trận thua đã qua, mà ở cảm giác rằng Real Madrid đang không có khả năng kiểm soát quỹ đạo của mình.

Từ phòng thay đồ, phòng y tế đến khán đài Bernabeu, sự bất an lan rộng. Những tiếng huýt sáo phản ánh sự thất vọng kéo dài của các Madridista, đồng thời phơi bày nỗi lo rằng một chu kỳ thành công có thể khép lại sớm hơn dự kiến.

Lịch thi đấu phía trước là thử thách lớn với Real Madrid. Ảnh: EFE

Mbappe là biểu tượng của tương lai ấy. Nhưng hiện tại, anh lại là một dấu hỏi lớn. “Bong gân” hay điều gì đó nghiêm trọng hơn?

Trở lại sớm để cứu mùa giải cho CLB Hoàng gia và đổi lại rủi ro cho chính mình, hay chấp nhận lùi lại để bảo toàn sự nghiệp và hướng về World Cup 2026 với Pháp?

Trong bóng đá đỉnh cao, đôi khi một mùa giải được quyết định không phải bởi chiến thuật, mà bởi tình trạng của một dây chằng.

Với Real Madrid, mọi thứ lúc này đang treo lơ lửng trên đầu gối trái của Mbappe.

Thua Celta Vigo, nếu diễn ra, và không thể vượt qua Man City, mùa giải sẽ chính thức khép lại. Câu trả lời sẽ có vào đêm 17/3, tại Etihad.