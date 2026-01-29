Trong thế buộc phải giành trọn 3 điểm, Benfica của Jose Mourinho không có lý do gì để nhập cuộc thận trọng. Trước Real Madrid được dẫn dắt bởi Arbeloa, đội chủ nhà áp đặt thế trận ngay từ đầu bằng pressing tầm cao và tốc độ tấn công dồn dập.

Chỉ trong nửa đầu hiệp một, Benfica có thể đã ghi tới ba bàn nếu không bị Courtois, xà ngang và VAR từ chối một quả phạt đền.

Anatoliy Trubin trở thành người hùng của Benfica với bàn thắng quyết định đưa đội nhà đi tiếp đầy ngoạn mục ở Champions League

Bất chấp bị ép sân toàn diện, Real Madrid lại bất ngờ mở tỷ số ở phút 30 khi Mbappe thoát xuống đánh đầu gọn gàng từ đường tạt của Asencio.

Tuy nhiên lợi thế ấy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Phút 36, Asencio trượt chân trong cơn mưa nặng hạt, tạo điều kiện để Schjelderup dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Benfica.

Sức ép tiếp tục được đội chủ nhà duy trì và đến phút 45+3, Tchouameni phạm lỗi với Otamendi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Pavlidis lạnh lùng đánh bại Courtois, giúp Benfica dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, kịch bản không đổi khi Schjelderup hoàn tất cú đúp ở phút 54 sau pha phản công sắc bén.

Mbappe rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút 58, nhưng Real Madrid tấn công trong bế tắc. Khi diễn biến ở trận đấu khác buộc Benfica phải ghi thêm bàn, cao trào đến ở phút 90+8.

Từ quả đá phạt cuối cùng, thủ môn Trubin dâng cao đánh đầu tung lưới Courtois, ấn định chiến thắng 4-2. Da Luz vỡ tung, và Mourinho cùng Benfica hiên ngang bước vào vòng knock-out trong đêm điên rồ bậc nhất mùa giải.

Còn với Real Madrid, thất bại khiến họ bị tụt xuống vị trí thứ 9 và buộc phải thi đấu vòng play-off Champions League năm nay.

Ghi bàn

Benfica: Schjelderup 36', 54', Pavlidis 45'+5 (pen), Trubin 90'+8

Real Madrid: Mbappe 30', 58'

Thẻ đỏ:

Real Madrid: Asencio (90'+2, 2 thẻ vàng), Rodrygo (90'+7, 2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát:

Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Aursnes, Schjelderup, Prestianni, Barreiro, Sudakov, Pavlidis.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Guler, Mastantuono, Mbappe, Vinicius.

*Tiếp tục cập nhật...