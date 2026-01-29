Tuyển Việt Nam đang rất chủ động cho trận tái đấu với Malaysia ở vòng loại Asian 2027, diễn ra vào 31/3. Vốn liếng trong tay HLV Kim Sang Sik là gì?
|Kết quả
|League Stage - 8
|29/01/2026 03:00:00
|Napoli 2 - 3 Chelsea
|29/01/2026 03:00:00
|Borussia Dortmund 0 - 2 Inter
|29/01/2026 03:00:00
|Monaco 0 - 0 Juventus
|29/01/2026 03:00:00
|Paris Saint Germain 1 - 1 Newcastle
|29/01/2026 03:00:00
|Eintracht Frankfurt 0 - 2 Tottenham
|29/01/2026 03:00:00
|Pafos 4 - 1 Slavia Praha
|29/01/2026 03:00:00
|Atletico Madrid 1 - 2 Bodo/Glimt
|29/01/2026 03:00:00
|Manchester City 2 - 0 Galatasaray
|29/01/2026 03:00:00
|PSV Eindhoven 1 - 2 Bayern Munich
|29/01/2026 03:00:00
|Bayer Leverkusen 3 - 0 Villarreal
|29/01/2026 03:00:00
|Athletic Club 2 - 3 Sporting CP
|29/01/2026 03:00:00
|Ajax 1 - 2 Olympiakos Piraeus
|29/01/2026 03:00:00
|Union St. Gilloise 1 - 0 Atalanta
|29/01/2026 03:00:00
|Arsenal 3 - 2 Kairat Almaty
|29/01/2026 03:00:00
|Liverpool 6 - 0 Qarabag
|29/01/2026 03:00:00
|Barcelona 4 - 1 FC Copenhagen
|29/01/2026 03:00:00
|Benfica 4 - 2 Real Madrid
|29/01/2026 03:00:00
|Club Brugge KV 3 - 0 Marseille
