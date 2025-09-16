23h45 ngày 16/9, sân Sam Mames:

Pháo thủ vừa có bước tiến mạnh mẽ tại Champions League mùa trước, trong khi đây mới chỉ là lần thứ ba Athletic Bilbao được góp mặt ở sân chơi Cúp C1 danh giá.

Arsenal vào tứ kết năm 2024, lọt đến bán kết năm 2025 và khát khao chinh phục danh hiệu Champions League lần đầu tiên trong lịch sử ở mùa giải này.

Arsenal vừa đè bẹp Nottingham Forest - Ảnh: Y.S

Tham vọng lớn được thể hiện bằng màn đầu tư lực lượng chưa từng có của đội bóng thành London, với những tân binh chất lượng như Grokeres, Zubimendi, Eze...

Hơn 250 triệu bảng được chi ra và giờ HLV Arteta đang sở hữu trong tay đội hình chất lượng, có chiều sâu tốt hơn hẳn so với trước đây.

Arsenal bước vào Champions League với tư cách ứng viên vô địch hàng đầu. Họ cũng thể hiện phong độ tốt, giành 3 chiến thắng kể từ đầu mùa và chỉ thua Liverpool từ siêu phẩm đá phạt của Szoboszlai.

Mặc dù thiếu vắng Bukayo Saka, William Saliba và Kai Havertz và cả thủ quân Martin Odegaard (tái phát chấn thương vai), The Gunners vẫn dễ dàng thổi bay Nottingham Forest 3-0.

Tân binh Martin Zubimendi cho thấy sự hòa nhập cực tốt qua cú đúp bàn thắng. Còn mũi nhọn Viktor Gyokeres đập tan hoài nghi bằng pha lập công thứ ba sau bốn trận.

Bên kia chiến tuyến, các học trò của Ernesto Valverde giành 70 điểm ở La Liga mùa 2024/25 để đoạt vé Champions League, chỉ sau ba "ông kẹ" Barcelona, ​​Real Madrid và Atletico Madrid.

Gyokeres từng xé lưới Bilbao ở trận giao hữu tiền mùa giải - Ảnh: I.G

Hai lần tham dự giải đấu này trong quá khứ, Bilbao đều không vượt qua nổi vòng bảng. Tuy nhiên, giờ họ có thêm động lực sửa chữa sai lầm, từ thảm bại 1-7 chung cuộc trước MU ở bán kết Europa League.

Kỳ nghỉ quốc tế diễn ra không đúng lúc với đội bóng xứ Basque, bởi qua 3 vòng mở màn La Liga toàn thắng, Bilbao vừa bất ngờ để thua Alaves 0-1 ngay trên sân nhà hồi cuối tuần.

Đương đầu Arsenal giàu kinh nghiệm và khát khao hơn, không dễ để Athletic Bilbao giữ điểm trên sân nhà.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp hòa (1/2: 0) - TX: 2 1/4

Dự đoán: Arsenal thắng 2-0

Thông tin lực lượng

Athletic Bilbao: Nico Williams, Benat Prados, Unai Egiluz và Inigo Lekue chấn thương.

Arsenal: Martin Odegaard, Saliba, Norgaard, Bukayo Saka, Havertz và Gabriel Jesus vắng mặt vì chấn thương

Đội hình dự kiến

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Jauregizar; I. Williams, Sancet, Berenguer; Sannadi.

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze.