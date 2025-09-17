Trận đấu giữa Juventus và Dortmund đã mang đến cho khán giả một hiệp hai bùng nổ sau 45 phút đầu tiên khá tẻ nhạt. Hiệp một diễn ra chậm rãi, khi cả hai đội chủ yếu chơi thăm dò và không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thay đổi. Chỉ 7 phút sau khi bóng lăn trở lại, Adeyemi mở tỷ số cho Dortmund ở phút 52.

Vlahovic chói sáng với cú đúp bàn thắng cùng pha kiến tạo cho "Bà đầm già" - Ảnh: Juventus

Juventus không chịu lép vế khi Yildiz gỡ hòa 1-1 ở phút 64. Kịch tính tiếp tục dâng cao khi chỉ trong vòng 3 phút, Nmecha đưa Dortmund vượt lên 2-1 ở phút 65, nhưng Vlahovic ngay lập tức đáp trả bằng bàn thắng san bằng 2-2 ở phút 68.

Tưởng chừng Dortmund đã định đoạt trận đấu khi Couto và Bensebaini lần lượt ghi bàn ở phút 74 và 86, nâng tỷ số lên 4-2. Tuy nhiên, Juventus thể hiện tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc.

Trong những phút bù giờ, họ bùng nổ với hai pha lập công liên tiếp. Vlahovic hoàn tất cú đúp ở phút 90+4, trước khi Kelly trở thành người hùng của "Bà đầm già" với bàn gỡ 4-4 ở phút 90+6.

Màn rượt đuổi kịch tính như phim hành động giữa Juventus và Dortmund - Ảnh: UEFA

Trận cầu kết thúc trong sự nghẹt thở, chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, phản ánh đúng tinh thần quyết tâm đến cùng của Juventus và sự kịch tính vốn có của Champions League.

Ghi bàn:

Juventus: Yidiz 64', Vlahovic 68', 90+4', Kelly 90+6'

Dortmund: Adeyemi 52', Nmecha 65', Couto 75', Bensebaini 86'

Đội hình xuất phát:

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Koopmeiners, K Thuram, McKennie; Yildiz; David, Openda

Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, F Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier