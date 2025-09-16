MU muốn có Dumfries

Theo báo chí Anh, MU quyết định quay trở lại với mục tiêu quen thuộc Denzel Dumfries, nhằm bổ sung cho hành lang phải.

MU theo đuổi Denzel Dumfries. Ảnh: Inter

MU theo đuổi Dumfries từ lâu, nhưng không đạt được thỏa thuận với cầu thủ người Hà Lan cũng như phía Inter Milan.

Mới đây, Dumfries xác nhận anh yêu thích và “muốn được thử sức tại Ngoại hạng Anh”. Tuyên bố này làm tăng thêm hy vọng cho “Quỷ đỏ”.

Dumfries là mẫu cầu thủ đá cánh phải toàn diện. Ngôi sao 29 tuổi này có 1 bàn sau 3 trận Serie A mùa này, tạo ra 4 cơ hội. Mùa trước, anh ghi đến 11 bàn cho đội bóng xanh – đen.

Giới chuyên môn phân tích, Dumfries sẽ là bổ sung lý tưởng cho MU khi vận hành theo sơ đồ 3-4-2-1 mà Ruben Amorim yêu thích.

Arsenal lôi kéo De Jong

Một số thông tin từ Anh và Catalunya cho biết, Arsenal đang tìm cách lôi kéo tiền vệ Frenkie de Jong.

De Jong là mục tiêu của Arsenal. Ảnh: FCB

Trong thời gian qua, Barcelona tỏ ra không hài lòng khi De Jong chưa gia hạn hợp đồng – sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.

Chính sách của Chủ tịch Joan Laporta rất rõ ràng: cầu thủ nào không gia hạn trước 31/12 sẽ được chuyển nhượng trong tháng Giêng (ngoại trừ trường hợp lớn tuổi như Robert Lewandowski), nhằm giúp Barca thu lại khoản vốn nhất định.

Arsenal theo dõi rất kỹ tình hình hợp đồng của De Jong và bày tỏ động thái sẵn sàng chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

HLV Mikel Arteta hiện sở hữu hàng tiền vệ hàng đầu châu Âu. Nếu có thêm De Jong, Arsenal sẽ thêm tự tin cho giấc mơ Premier League và Champions League.

Chelsea liên hệ Guehi

Marc Guehi đang là một trong những trung vệ được săn đón nhất bóng đá châu Âu hiện nay, khi hợp đồng của anh và Crystal Palace sắp hết hạn.

Chelsea muốn đưa Guehi về lại Stamford Bridge. Ảnh: CPFC

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, thương vụ Guehi chuyển sang Liverpool bị đổ bể vào phút chót.

Ngoài Liverpool, các CLB Man City, Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid cũng muốn có Guehi theo dạng tự do vào mùa hè năm sau.

Giờ đây, theo báo chí Anh, đến lượt Chelsea liên hệ với trung vệ 25 tuổi người Anh gốc Bờ Biển Ngà.

Guehi từng là sản phẩm của học viện Chelsea. Dù vậy, anh không có cơ hội thi đấu ở Stamford Bridge, và chỉ thực sự trưởng thành khi khoác áo Crystal Palace.