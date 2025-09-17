Được tiếp lửa bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Tottenham nhập cuộc đầy khí thế trước Villarreal trong ngày ra quân tại Champions League 2025/26.

Ngay phút thứ 4, may mắn mỉm cười với Spurs khi Luiz Junior bên phía Villarreal lúng túng phản lưới, giúp đội bóng của HLV Thomas Frank sớm dẫn trước.

Tottenham dù may mắn mở tỷ số nhưng thi đấu bế tắc trước Villarreal - Ảnh: CLB

Bàn thắng sớm buộc đội khách phải dồn lên tìm bàn gỡ. Tajon Buchanan và Nicolas Pepe liên tục khuấy đảo hàng thủ Tottenham, nhưng các pha dứt điểm đều thiếu chuẩn xác hoặc bị ngăn cản.

Tottenham cũng có những tình huống đáp trả đáng chú ý từ Bentancur, Bergvall và Kudus, song không thể tận dụng.

Bước sang hiệp hai, kịch bản căng thẳng tiếp tục được duy trì. Villarreal tăng tốc trong tấn công, Pepe có cơ hội ngon ăn ở phút 55 nhưng cú sút đi chệch cột dọc.

Trong khi đó, Tottenham chủ động lùi sâu phòng ngự, chờ đợi các pha phản công nhờ sự cơ động của Xavi Simons và Kudus.

"Gà trống" có màn ra quân thuận lợi ở đấu trường UEFA Champions League - Ảnh: CLB

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực bất thành của Villarreal, khi hàng thủ Spurs cùng thủ môn thi đấu tập trung để bảo toàn mành lưới.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0, mang về ba điểm quý giá cho Tottenham. Kết quả này không chỉ giúp họ tạm thời vươn lên nhóm đầu, mà còn tạo bước đệm tâm lý vững chắc cho chặng đường đầy thử thách phía trước.

Ghi bàn: Junior (4' phản lưới)

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Pape Sarr, Bentancur, Bergvall, Kudus, Richarlison, Xavi Simons.

Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Cardona, Buchanan, Comesana, Gueye, Pepe, Mikautadze, Perez.