Chưa kịp mừng lại thêm lo

Khoảnh khắc bừng sáng mà tất cả chờ đợi đã lập tức bị thay thế bằng một pha cúp điện, khi Liverpool giành chiến thắng 2-1 trên sân Tottenham.

Trận đấu tại London được định đoạt bởi bàn thắng đến từ hai cái tên mà người hâm mộ Liverpool kỳ vọng nhất, cũng bị hoài nghi nhiều nhất: Florian Wirtz và Alexander Isak.

Isak chấn thương khi ghi bàn vào lưới Tottenham. Ảnh: Imago

CLB đã chi 225 triệu bảng cho bộ đôi này (chưa gồm phụ phí), những người cho đến trước trận Tottenham gần như chỉ lướt qua đội hình mà không để lại nhiều dấu ấn.

“Tôi không có câu trả lời cho những gì đang xảy ra”, Isak nói cách nay hơn một tuần.

Wirtz – tiền vệ tấn công từng được các ông lớn châu Âu tranh giành sau khi tỏa sáng trong Bayer Leverkusen hay nhất lịch sử – chưa ghi bàn nào từ đầu mùa và mới chỉ có vài pha kiến tạo. Isak thì chưa đá trọn vẹn một trận nào, đóng góp vỏn vẹn 1 bàn thắng.

Tại sân Tottenham, cuối cùng họ cũng kết nối: đường chuyền của cầu thủ người Đức và pha dứt điểm thành bàn của Isak… trong lúc anh phải hứng chịu pha vào bóng rất mạnh từ hậu vệ Micky Van de Ven.

Isak không ăn mừng, chỉ quằn quại trong đau đớn. Anh bị chấn thương mắt cá, kèm theo gãy xương mác chân trái và phải lên bàn mổ.

HLV Arne Slot tin rằng, trong kịch bản may mắn nhất, Isak có thể trở lại trước khi mùa giải khép lại.

“Nếu thực hiện pha vào bóng như thế 10 lần thì bình thường sẽ có chấn thương cả 10”, Slot phàn nàn, gọi đó là một tình huống “thiếu thận trọng”.

Chiến lược gia người Hà Lan, người mà chiếc ghế đang bị đặt dấu hỏi trong những tuần gần đây, từng tuyên bố đội bóng đã sẵn sàng cất cánh.

Nhưng thực tế, Liverpool đang kém đội đầu bảng Arsenal đến 10 điểm ở Ngoại hạng Anh, nằm ngoài top 8 Champions League, tháng Giêng sẽ bước vào Cúp FA gặp Barnsley ở vòng ba, và sớm bị loại khỏi League Cup ngay từ vòng 1/8.

Ác mộng với Isak

Cả Wirtz lẫn Isak đều chưa đạt kỳ vọng. Với tiền đạo người Thụy Điển, có những lý do giảm nhẹ cho vấn đề mà anh trải qua.

Thế nhưng, tất cả trở nên mờ nhạt nếu đặt cạnh mức phí chuyển nhượng 125 triệu bảng, cao nhất lịch sử bóng đá Anh và cũng là thương vụ đắt giá nhất châu Âu mùa hè 2025, được hoàn tất sát thời điểm đóng cửa thị trường sau cuộc giằng co kéo dài với Newcastle.

Isak phải nghỉ nhiều tháng. Ảnh: B/R

“Cậu ấy đã 3 tháng không tập luyện ở cường độ cần thiết. Không có giai đoạn tiền mùa giải và chúng tôi biết sẽ mất thời gian để đạt thể trạng tốt nhất”, Slot bênh vực.

Isak chưa kịp đến đích thì giờ lại phải chờ đợi thêm, trong khi Liverpool cần lời giải tức thì.

Mohamed Salah từng bị gạt khỏi đội hình, tương lai tại Anfield không chắc chắn và hiện đang dự Cúp châu Phi, nơi Ai Cập được kỳ vọng sẽ đi sâu tới cuối tháng Giêng. Cody Gakpo dính chấn thương cơ. Federico Chiesa gần như không được sử dụng.

Vì thế, mọi phương án tấn công của nhà ĐKVĐ bóng đá Anh lúc này dồn cả vào Hugo Ekitike – người cũng ghi bàn vào lưới Tottenham và đã có 8 pha lập công tại Premier League, trong đó 5 bàn ở 3 trận gần nhất.

Những dự báo lạc quan nhất cho rằng Isak có thể kịp bình phục với thể trạng tương đối để dự vòng play-off World Cup cùng tuyển Thụy Điển, với chuyến làm khách trước Ukraine ngày 26/3 và khả năng đá trận chung kết gặp Ba Lan hoặc Albania.

“Cậu ấy vừa mới bắt đầu mang lại cho chúng tôi những gì kỳ vọng”, Slot tiếc nuối.

“Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này trong sự nghiệp, một giai đoạn phong độ tệ đến vậy. Đó không phải là những tháng ngày dễ dàng”, Isak từng chia sẻ trong thời gian lấy lại thể lực.

Giờ đây, quá trình ấy lại phải trì hoãn, trong khi sự soi xét vẫn đổ dồn lên tiền đạo 26 tuổi được đánh giá là giỏi, người từng ghi 62 bàn sau 109 trận cho Newcastle.

Từ AIK Solna đến Dortmund, từ Sociedad đến Newcastle, Isak, xét cho cùng, luôn là thương vụ sinh lời về mặt chuyên môn lẫn tài chính. Nhưng ở Anfield, mọi thứ đang chống lại anh, với ác mộng này đến ác mộng khác.