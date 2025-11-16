Sau trận thắng 3-0 ngày 15/11, Gunma Green Wings bước vào trận tái đấu Aranmare Yamagata ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản với sự tự tin rất cao. So với trận trước, Thanh Thúy và các đồng đội thậm chí còn thắng dễ dàng hơn nhờ phát huy được sức mạnh hàng công và khai thác được điểm yếu của đối thủ.

Thanh Thúy có phong độ ổn định trong màu áo Gunma Green Wings

Gunma Green Wings áp đảo hoàn toàn Aranmare Yamagata và có được 3 set thắng với các tỉ số 25/22, 25/18, 25/20. Đây là chiến thắng thứ 6 của đội bóng áo xanh ở mùa giải năm nay.

Với cá nhân Trần Thị Thanh Thúy, dù không thi đấu trọn vẹn cả 3 set, nhưng cô vẫn ghi 12 điểm, góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà. Ngoài sự tỏa sáng, Thanh Thúy cũng mang tin vui với người hâm mộ khi tuyển thủ Việt Nam cho thấy mình đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Niềm vui của các cô gái Gunma Green Wings.

Sự ổn định của Thanh Thúy không chỉ giúp Gunma Green Wings có cơ hội đua tranh vị trí cao tại giải bóng chuyền Nhật Bản, mà còn là cơ sở để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan vào tháng 12 tới.