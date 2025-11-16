1. Đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente đang tiến lên với tốc độ choáng ngợp, một sự kết hợp hiếm hoi và hạnh phúc, giữa hiệu quả cùng vẻ đẹp, giữa những con số không thể với tới và cảm giác tận hưởng trọn vẹn.

Tại Georgia, nơi đội quân của De la Fuente lại thắng đậm, “La Roja” như đã bước thẳng đến World Cup 2026. Chỉ một tai nạn điên rồ trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đấu cuối cùng, mới có thể cướp đi tấm vé ấy.

Tây Ban Nha phô diễn sức mạnh và lập kỷ lục mới. Ảnh: SEFutbol

Thậm chí ngay cả khi điều đó xảy ra, Tây Ban Nha vẫn còn cơ hội qua cửa play-off. Nhưng đó là kịch bản gần như chỉ tồn tại trong tưởng tượng, nếu nhìn vào hành trình của đội tuyển toàn diện, như được tinh chỉnh để viết nên huyền thoại.

Sự toàn diện ấy thể hiện qua những con số, cũng như trên cảm xúc mà họ mang lại qua từng trận đấu.

Ở Tbilisi, Tây Ban Nha thiết lập một kỷ lục lịch sử: chuỗi 30 trận đấu chính thức liên tiếp bất bại, dài nhất từ trước đến nay, chính thức vượt qua mốc 29 trận của đội hình huyền thoại thời Vicente del Bosque.

Họ không thua kể từ trận đấu thứ hai của De la Fuente trên ghế chỉ đạo, hồi tháng 3/2023 tại Glasgow.

Được điều phối bởi Zubimendi và được thúc đẩy bởi các bàn thắng của Oyarzabal, Tây Ban Nha đang bay cao hướng tới kỳ World Cup ở Bắc Mỹ với phong độ dường như không thể bị chạm tới.

Ở vòng loại này, họ đã ghi 19 bàn và vẫn đang giữ sạch lưới. Năm trận đấu là 5 màn trình diễn hoàn hảo, như những lời cảnh báo gửi đến phần còn lại của thế giới bóng đá.

2. Có Lamine Yamal hay không, Tây Ban Nha vẫn tiến bước bằng sức mạnh vượt trội so với các đối thủ.

Những đội tuyển lớn khác cũng thắng, nhưng không đội nào thể hiện sự chắc chắn và đa dạng giải pháp như nhà vô địch EURO 2024.

Oyarzabal duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Ảnh: SEFutbol

Trước khi đến Georgia, Tây Ban Nha vướng vào tranh cãi với Barcelona về Lamine Yamal.

De la Fuente cũng không có Nico Williams, Pedri hay Rodri. Với kỷ luật và lối chơi linh hoạt, họ giống như quân đoàn La Mã chinh phục mọi thứ trên đường đi.

“La Roja” khiến cho Kvaratskhelia đầy ngẫu hứng hay Mamardashvili vững chắc trong khung thành phải tuyệt vọng.

Quyền uy trong lối chơi và trong những bàn thắng, chứ không chỉ từ vị trí số 1 FIFA. Điều này khác với việc họ bất lực trước chiêu trò của Barca để Yamal không thi đấu trong hai đợt tập trung liên tiếp.

Không ai nghĩ đến kỳ World Cup vắng Lamine Yamal. Dẫu vậy, những kết quả vừa qua cho thấy Tây Ban Nha không phụ thuộc vào chàng trai 18 tuổi.

Tất cả đều có lợi nếu biết tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì điều đó có nghĩa là tôn trọng những người đang ra sân, ghi bàn và lặng lẽ làm nhiệm vụ.

3. Yamal, giống Nico Williams, là chuyên gia đá cánh và có khả năng bó vào trong cực kỳ nguy hiểm.

Khi họ có mặt, hướng triển khai lối chơi trở nên rất rõ ràng. Khi họ vắng mặt, Tây Ban Nha vẫn tìm ra những con đường khác nhờ sự đa dạng nguồn lực mà De la Fuente sở hữu.

Sự trưởng thành của Zubimendi, bước tiến của Alex Baena hay sự xuất hiện của Barrios là minh chứng.

Zubimendi có trận đấu rất hay. Ảnh: Diario AS

Giữa những ồn ào về Yamal, Oyarzabal lại ghi bàn. Cầu thủ của Sociedad giờ đây còn hơn cả phương án thay thế cho Morata.

Oyarzabal có cú đúp trên sân Boris Paichadze, trận thứ 3 liên tiếp ghi bàn (8 bàn trong 8 trận gần nhất) – thành tích tốt nhất sự nghiệp quốc tế. Zubimendi và Ferran Torres ghi 2 bàn còn lại cho “La Roja”.

Riêng Ferran có bàn thứ 23, cân bằng thành tích của Sergio Ramos và Alfredo Di Stefano trong top 10 cầu thủ lập công cho Tây Ban Nha.

“Tôi có thể nói rằng tôi đã học triết lý bóng đá ở Harvard, nhưng tôi thực tế hơn”, De la Fuente phát biểu sau trận.

Chìa khóa của De la Fuente? “Điểm mạnh của chúng tôi là không ai hiểu bóng đá Tây Ban Nha hơn chúng tôi. Chúng tôi có những cầu thủ mang tầm vóc lịch sử. Được dẫn dắt họ là một vinh dự”.