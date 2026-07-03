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Ronaldo chúc mừng đàn em Ramos - Ảnh: FIFA

Đội hình ra sân

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafa Leao, Ronaldo.

Croatia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Petar Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Vlasic.

Bàn thắng: Ronaldo 68' (pen), Ramos 90'+4 - Perisic 53'

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Giành vé vào vòng 1/8, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Tây Ban Nha - Ảnh: BR Football
03/07/2026 | 08:24

Kết thúc

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Bồ Đào Nha ngược dòng giành chiến thắng siêu kịch tính để đoạt vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 - Ảnh: FIFA
Thu gọn
03/07/2026 | 08:22

90'+13

Người hâm mộ Croatia vỡ òa khi Gvardiol đệm cận thành tung lưới Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng, vì cho rằng Pasalic đã việt vị trước đó.

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Tình huống việt vị của Pasalic - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
03/07/2026 | 07:54

90'+4

Bàn thắng (2-1, Goncalo Ramos): Rafael Leao tạt vào từ cánh trái cho Goncalo Ramos bật lên giữa hai hậu vệ Croatia đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn thứ 2 cho Bồ Đào Nha.

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Ronaldo ăn mừng cùng Ramos - Ảnh: FIFA
Thu gọn
03/07/2026 | 07:50

90'

Hiệp hai có đến 10 phút bù giờ.

Thu gọn
03/07/2026 | 07:46

87'

Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải của Bồ Đào Nha, Veiga đánh đầu bóng bay chệch khung thành.

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03/07/2026 | 07:42

80'

Sucic vừa lẻn xuống dứt điểm gọn ghẽ tung lưới Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Sau tình huống trên, HLV Martinez rút Ronaldo ra sân để tăng cường tuyến giữa bằng Ruben Neves.

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Ronaldo ghi bàn gỡ hòa rồi rời sân - Ảnh: FIFA
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03/07/2026 | 07:36

76'

Croatia đang vùng lên mạnh mẽ. Tiền đạo mới vào sân thay người Matanovic xử lý hay trong vòng cấm nhưng pha kết thúc ở góc hẹp chưa thắng được Diogo Costa.

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03/07/2026 | 07:36

74'

Kovacic bất ngờ nã đại bác bên ngoài vòng cấm, bóng dội cột dọc khung thành Bồ Đào Nha. Ở tình huống tiếp theo, lại là Kovacic sút căng buộc thủ môn Diogo Costa phải đầy qua xà.

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03/07/2026 | 07:28

68'

Bàn thắng (1-1, Cristiano Ronaldo): Từ khoảng cách 11m, Ronaldo dứt điểm chính xác quân bình tỷ số 1-1.

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Ronaldo gỡ hòa trên chấm penalty - Ảnh: FIFA
Thu gọn
03/07/2026 | 07:26

65'

Vlasic kéo ngã Veiga trong vòng cấm ở tình huống Bồ Đào Nha được hưởng phạt góc. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền.

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03/07/2026 | 07:23

61'

Pedro Neto tung đường chuyền dài cho Ronaldo lẻn xuống xử lý tinh tế rồi đưa bóng vào lưới Croatia. Đáng tiếc là trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

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03/07/2026 | 07:18

58'

Rafael Leao cứa lòng chân phải tuyệt đẹp từ khoảng cách gần 30m, bóng dội xà ngang khung thành Croatia.

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03/07/2026 | 07:14

53'

Bàn thắng (0-1, Ivan Perisic): Croatia vùng lên đầu hiệp hai và được đền đáp bằng bàn mở tỷ số. Từ quả tạt vào từ cánh phải, Ivan Perisic đón lõng trong vòng cấm rồi quăng chân trái chính xác mở tỷ số cho đội bóng áo carô.

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Perisic xé lưới Bồ Đào Nha - Ảnh: FIFA
Thu gọn
03/07/2026 | 07:12

48'

Mateo Kovacic xâm nhập vòng cấm thoải mái dứt điểm chéo góc. May cho Bồ Đào Nha là thủ môn Diogo Costa xuất sắc cản phá, chịu quả phạt góc.

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03/07/2026 | 06:50

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: FIFA
Thu gọn
03/07/2026 | 06:48

45'+2

Sau cú đánh đầu phá bóng ra của hậu vệ Croatia, Rafael Leao lại bắt volley chân trái vọt xà khá đáng tiếc.

Thu gọn
03/07/2026 | 06:40

40'

Bồ Đào Nha được hưởng 6 quả phạt góc từ đầu trận nhưng chưa thể tận dụng thành công.

Thu gọn
03/07/2026 | 06:33

30'

Joao Cancelo tạt vào từ cánh trái, cả Bruno Fernandes lẫn Ronaldo đều ập vào nhưng không ai có thể đệm cận thành.

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Ronaldo tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội - Ảnh: FIFA
Thu gọn
03/07/2026 | 06:24

23'

Sau nửa thời gian đầu của hiệp một, Bồ Đào Nha đang ép sân, nhưng họ vấp phải hàng thủ lùi sâu chơi kỷ luật bên phía Croatia.

Thu gọn
03/07/2026 | 06:16

16'

Từ quả phạt góc bên cánh phải của Bồ Đào Nha, trung vệ Veiga lao vào đánh đầu căng đưa bóng qua xà.

Thu gọn
03/07/2026 | 06:12

12'

Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách hơn 30m. Ronaldo bước lên thực hiện cú sút sấm sét trúng hàng rào.

Thu gọn
03/07/2026 | 06:05

4'

Rafa Leao bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Bruno Fernandes đá nối đúng vào vị trí thủ thành Livakovic. 

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Bruno vừa có cơ hội mở tỷ số - Ảnh: FIFA
Thu gọn
03/07/2026 | 06:02

3'

Cơ hội đầu tiên thuộc về Croatia, khi Budimir xoay người kết thúc chân trái đầu vòng cấm. Thủ môn Diogo Costa dễ dàng bắt gọn.

Thu gọn
03/07/2026 | 06:01

6h

Trận đấu bắt đầu.

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Ronaldo chạm trán người đồng đội cũ Luka Modric - Ảnh: FIFA
Thu gọn
03/07/2026 | 05:14

5h15

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Ronaldo và Luka Modric đến sân - Ảnh: T.T
Thu gọn
03/07/2026 | 05:13

5h

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Đội hình ra sân Bồ Đào Nha vs Croatia - Ảnh: T.T
Thu gọn
02/07/2026 | 18:57

4h30

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Dàn sao Bồ Đào Nha tập luyện trước trận - Ảnh: X Portugal
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02/07/2026 | 18:55

4h

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Ronaldo và Luka Modric là đầu tàu của hai đội - Ảnh: M.E
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