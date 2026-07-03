Đội hình ra sân
Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafa Leao, Ronaldo.
Croatia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Petar Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Vlasic.
Bàn thắng: Ronaldo 68' (pen), Ramos 90'+4 - Perisic 53'
Kết thúc
90'+13
Người hâm mộ Croatia vỡ òa khi Gvardiol đệm cận thành tung lưới Bồ Đào Nha.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng, vì cho rằng Pasalic đã việt vị trước đó.
90'+4
Bàn thắng (2-1, Goncalo Ramos): Rafael Leao tạt vào từ cánh trái cho Goncalo Ramos bật lên giữa hai hậu vệ Croatia đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn thứ 2 cho Bồ Đào Nha.
90'
Hiệp hai có đến 10 phút bù giờ.
87'
Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải của Bồ Đào Nha, Veiga đánh đầu bóng bay chệch khung thành.
80'
Sucic vừa lẻn xuống dứt điểm gọn ghẽ tung lưới Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
Sau tình huống trên, HLV Martinez rút Ronaldo ra sân để tăng cường tuyến giữa bằng Ruben Neves.
76'
Croatia đang vùng lên mạnh mẽ. Tiền đạo mới vào sân thay người Matanovic xử lý hay trong vòng cấm nhưng pha kết thúc ở góc hẹp chưa thắng được Diogo Costa.
74'
Kovacic bất ngờ nã đại bác bên ngoài vòng cấm, bóng dội cột dọc khung thành Bồ Đào Nha. Ở tình huống tiếp theo, lại là Kovacic sút căng buộc thủ môn Diogo Costa phải đầy qua xà.
68'
Bàn thắng (1-1, Cristiano Ronaldo): Từ khoảng cách 11m, Ronaldo dứt điểm chính xác quân bình tỷ số 1-1.
65'
Vlasic kéo ngã Veiga trong vòng cấm ở tình huống Bồ Đào Nha được hưởng phạt góc. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền.
61'
Pedro Neto tung đường chuyền dài cho Ronaldo lẻn xuống xử lý tinh tế rồi đưa bóng vào lưới Croatia. Đáng tiếc là trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
58'
Rafael Leao cứa lòng chân phải tuyệt đẹp từ khoảng cách gần 30m, bóng dội xà ngang khung thành Croatia.
53'
Bàn thắng (0-1, Ivan Perisic): Croatia vùng lên đầu hiệp hai và được đền đáp bằng bàn mở tỷ số. Từ quả tạt vào từ cánh phải, Ivan Perisic đón lõng trong vòng cấm rồi quăng chân trái chính xác mở tỷ số cho đội bóng áo carô.
48'
Mateo Kovacic xâm nhập vòng cấm thoải mái dứt điểm chéo góc. May cho Bồ Đào Nha là thủ môn Diogo Costa xuất sắc cản phá, chịu quả phạt góc.
Kết thúc hiệp 1
45'+2
Sau cú đánh đầu phá bóng ra của hậu vệ Croatia, Rafael Leao lại bắt volley chân trái vọt xà khá đáng tiếc.
40'
Bồ Đào Nha được hưởng 6 quả phạt góc từ đầu trận nhưng chưa thể tận dụng thành công.
30'
Joao Cancelo tạt vào từ cánh trái, cả Bruno Fernandes lẫn Ronaldo đều ập vào nhưng không ai có thể đệm cận thành.
23'
Sau nửa thời gian đầu của hiệp một, Bồ Đào Nha đang ép sân, nhưng họ vấp phải hàng thủ lùi sâu chơi kỷ luật bên phía Croatia.
16'
Từ quả phạt góc bên cánh phải của Bồ Đào Nha, trung vệ Veiga lao vào đánh đầu căng đưa bóng qua xà.
12'
Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách hơn 30m. Ronaldo bước lên thực hiện cú sút sấm sét trúng hàng rào.
4'
Rafa Leao bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Bruno Fernandes đá nối đúng vào vị trí thủ thành Livakovic.
3'
Cơ hội đầu tiên thuộc về Croatia, khi Budimir xoay người kết thúc chân trái đầu vòng cấm. Thủ môn Diogo Costa dễ dàng bắt gọn.
6h
Trận đấu bắt đầu.