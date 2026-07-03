Bàn thắng (0-1, Ivan Perisic): Croatia vùng lên đầu hiệp hai và được đền đáp bằng bàn mở tỷ số. Từ quả tạt vào từ cánh phải, Ivan Perisic đón lõng trong vòng cấm rồi quăng chân trái chính xác mở tỷ số cho đội bóng áo carô.

Perisic xé lưới Bồ Đào Nha - Ảnh: FIFA