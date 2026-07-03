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Cristiano Ronaldo tiếp tục tạo nên dấu mốc đáng nhớ tại World Cup 2026, khi ra sân cho Bồ Đào Nha trong trận gặp Croatia ở vòng 1/16 trên sân BMO Field, Toronto, Ontario.

Ở tuổi 41 và 147 ngày, Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu ở một trận knock-out World Cup. Đây là kỷ lục đặc biệt, cho thấy sự bền bỉ hiếm có của tiền đạo sinh năm 1985 sau hơn hai thập kỷ góp mặt ở đỉnh cao bóng đá thế giới.

Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở vòng knock-out World Cup - Ảnh: ESPN

Không dừng lại ở việc lập kỷ lục về tuổi tác, Ronaldo còn chính thức xóa dớp tại các vòng loại trực tiếp World Cup. Trước Croatia, thủ quân Bồ Đào Nha thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 68, gỡ hòa 1-1 cho “Selecao châu Âu”.

Đó là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở giai đoạn knock-out World Cup. Trước đó, dù từng ghi nhiều bàn ở vòng bảng và nắm giữ hàng loạt cột mốc lớn, anh vẫn chưa một lần lập công tại vòng loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bàn thắng vào lưới Croatia vì thế mang ý nghĩa rất lớn với cá nhân Ronaldo. Nó không chỉ giúp Bồ Đào Nha trở lại trận đấu, mà còn hoàn thiện thêm một chương quan trọng trong sự nghiệp vĩ đại của anh.

Trước khi rời sân ở phút 80 để nhường chỗ cho Ruben Neves, Ronaldo đã kịp để lại dấu ấn đậm nét. Trước đó tại vòng bảng, anh cũng lập cú đúp vào lưới Uzbekistan, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup.