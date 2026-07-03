Xem video bàn thắng Bồ Đào Nha 2-1 Croatia (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafa Leao, Ronaldo.

Croatia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Petar Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Vlasic.

Bàn thắng: Ronaldo 68' (pen), Ramos 90'+4 - Perisic 53'