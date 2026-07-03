Dù chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận nhưng Mỹ vẫn có được chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina, qua đó vào vòng 1/8 World Cup 2026, gặp Bỉ.
Xem video bàn thắng Bồ Đào Nha 2-1 Croatia (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafa Leao, Ronaldo.
Croatia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Petar Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Vlasic.
Bàn thắng: Ronaldo 68' (pen), Ramos 90'+4 - Perisic 53'
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