Bồ Đào Nha đã có thể ‘dễ thở’ hơn ở vòng 32 đội, nếu họ kết thúc vòng bảng như kế hoạch đề ra: xếp nhất bảng K World Cup 2026.

Tuy nhiên, Ronaldo và các đồng đội đã không làm được điều đó, sau khi rơi cảnh thất vọng ngay trận ra quân: bị CHDC Congo cầm hòa với tỷ số 1-1.

Ronaldo và Bồ Đào Nha được các chuyên gia ưa thích hơn trước Luka Modric và đồng đội. Ảnh: Fox Soccer

Ở trận đấu tiếp theo, Bồ Đào Nha thắng 5-0 Uzbekistan, đội yếu nhất bảng, nhờ đó Ronaldo chấm dứt chuỗi 10 trận không ghi bàn trong màu áo tuyển QG, ở các giải đấu lớn, với 1 cú đúp.

Nhưng vừa tuyên bố trở lại thì chân sút 41 tuổi lại cùng đội nhà lực bất tòng tăm ở trận cuối gặp Colombia (hòa 0-0).

Kết quả không như ý khiến Bồ Đào Nha chỉ có 5 điểm, xếp nhì bảng K, sau Colombia (7 điểm).

Do vậy, nếu đại diện Nam Mỹ gặp Ghana tương đối dễ chịu tại vòng đấu loại trực tiếp thì Bồ Đào Nha đụng độ Croatia, đội hạng 3 World Cup 2022.

So với 4 năm trước, Croatia có phần suy giảm sức mạnh, nhưng kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của họ còn đó. Bằng chứng là sau khi để thua 2-4 Anh ngày ra quân, Luka Modric và đồng đội lấy trọn 6 điểm còn lại.

Croatia đã thắng Panama 1-0 nhờ bàn duy nhất của Budimir, sau đó đả bại Ghana 2-1, lấy vé đi tiếp với tư cách là đội xếp nhì bảng L.

Tính đến nay, Croatia đã thắng 11 trong 16 trận gần nhất mọi đấu trường, nhưng cần lưu ý rằng, cả 4 trận thua trong đó của họ đều là trước các đối thủ xếp cao hơn trên BXH FIFA.

Ronaldo sẽ mang đến niềm vui hay là gánh nặng trên sân cho Bồ Đào Nha? Ảnh: B/R Football

Và đó là thử thách cho Modric và đồng đội, bởi Croatia hiện kém Bồ Đào Nha 6 bậc (11 so với 5). Thành tích đối đầu cũng không đứng về phía Croatia, với 7 thất bại trong 10 lần chạm trán.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton không đồng tình với HLV Roberto Martinez trước việc một Ronaldo đã 41 tuổi nhưng lại được “nhượng bộ” cho đá mọi phút trong cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026. Việc này gây kìm hãm cho Bồ Đào Nha.

Vị này chỉ ra cái… may cho Bồ Đào Nha là một Ronaldo đã suy giảm phong độ thì đối thủ Croatia cũng đang già nua đi, không còn là một tập thể mạnh mẽ như trước.

Và chuyên gia này đưa ra một dự đoán thú vị: cuộc chiến diễn ra kịch tính, chặt chẽ và Bồ Đào Nha sẽ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Croatia và biết đâu Ronaldo vừa bị chê sẽ ghi bàn quyết định ấy!

Trong khi đó, chuyên gia Sportsmole dự đoán Bồ Đào Nha thắng 2-1 Croatia, Sportskeeda có lựa chọn kết quả tương tự.

Nhưng theo talkSport, 2 đội sẽ hòa nhau trong 90 phút, kéo nhau vào hiệp phụ và có thể phân định chiến thắng trên chấm luân lưu.

Và mọi người cũng được lưu ý rằng, Croatia khá lì lợm ở vòng đấu loại trực tiếp, cực có duyên thắng trong loạt đấu cân não.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Joao Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo.

Croatia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic.