Ở tuổi 41, Ronaldo đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau.

Tuy nhiên, giải đấu trên đất Bắc Mỹ nhiều khả năng cũng sẽ là sân khấu lớn cuối cùng anh tham dự trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo nhiều khả năng chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Trước đó, Ronaldo từng khẳng định sẽ chưa giải nghệ cho đến khi chạm cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Hiện siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 975 pha lập công.

Tuy nhiên, chị gái của cựu tiền đạo MU - Katia Aveiro, đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi hé lộ về tương lai cậu em trai.

Ngay trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia, Katia chia sẻ trên kênh Sport TV: "Theo những gì tôi được biết, tôi tin đây sẽ là 'điệu nhảy cuối cùng' của Ronaldo. Bởi vậy, hãy tận hưởng nó.

Có thể hôm nay chưa phải lúc nói lời chia tay, nhưng khoảnh khắc ấy đang đến rất gần. Tôi thực sự tin rằng đây sẽ là lời tạm biệt.

Hãy tận hưởng từng phút giây, bởi sẽ rất khó để tìm được một người khác ghi hơn 200 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha."

Ronaldo hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nam cấp ĐTQG, với 145 bàn thắng cho Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, ở sân chơi World Cup, Lionel Messi mới là người giữ ánh hào quang chói lọi. Siêu sao người Argentina đã vô địch World Cup 2022 và sở hữu kỷ lục 18 bàn thắng, nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Ở cấp CLB, Ronaldo nhiều khả năng vẫn tiếp tục thi đấu ít nhất đến năm 2027, thời điểm hợp đồng giá trị khổng lồ của anh với Al Nassr đáo hạn.