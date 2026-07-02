6h ngày 3/7, sân BMO Field:

Trong khi Leo Messi, Erling Haaland hay Kylian Mbappe liên tục tỏa sáng trên sân khấu World Cup 2026, Cristiano Ronaldo lại bước vào vòng knock-out như một kẻ ngoài cuộc.

Cú đúp bàn thắng trong trận Uzbekistan giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Một cột mốc vĩ đại, gần như không thể lặp lại.

Ronaldo chưa tìm thấy sự ổn định. Ảnh: TSN

Nhưng ngoài khoảnh khắc ấy, Ronaldo chưa tạo được hình ảnh thủ lĩnh đích thực về chuyên môn, cũng như khả năng kéo cả đội tuyển Bồ Đào Nha đi qua những trận cầu lớn.

Trong trận hòa Colombia, Ronaldo thi đấu rất khó khăn. Bồ Đào Nha chỉ giành điểm nhờ sự xuất sắc của thủ môn Diogo Costa.

Cũng chính câu chuyện Ronaldo trở thành hy vọng lớn nhất của đối thủ Croatia khi bước vào trận đấu vòng 1/8.

Muốn đi tiếp, Croatia của Luka Modric phải chặn đứng Ronaldo trước tiên. CR7 không còn là nguồn cảm hứng toàn diện như thời đỉnh cao, nhưng anh vẫn là người dứt điểm chính của Bồ Đào Nha trong vòng cấm.

Croatia có thể chấp nhận để Bồ Đào Nha cầm bóng, nhưng không thể cho phép Ronaldo thoát khỏi cặp trung vệ ở các quả tạt, bóng hai hoặc những pha căng ngang từ hai biên.

Vấn đề của Bồ Đào Nha nằm ở chỗ họ sở hữu quá nhiều cầu thủ kỹ thuật, nhưng chưa tạo thành một khối tấn công thật trơn tru.

Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Vitinha hay Rafael Leao đều có thể tạo đột biến, song nhịp chơi nhiều thời điểm vẫn bị kéo chậm, thiếu cú tăng tốc cuối cùng.

Croatia đang rất tự tin. Ảnh: HNS

Chính điều này dẫn đến những giới hạn của Ronaldo. Trong 2 trận hòa CHDC Congo và Colombia, anh đều thực hiện 3 pha dứt điểm nhưng không tạo được khó khăn nào cho thủ môn đối phương.

Croatia khởi đầu World Cup 2026 bằng thất bại 2-4 trước Anh, với nhiều lỗ hổng đội hình. Dù vậy, qua từng trận, họ cải thiện tốt hơn và các cầu thủ trẻ thích nghi được với nhịp thi đấu của các cựu binh.

Với tinh thần Modric, kinh nghiệm Ivan Perisic và Ante Budimir, sức trẻ của Petar Sucic hay Martin Baturina, Croatia tự tin phong tỏa Ronaldo và thách thức Bồ Đào Nha.

Dù vậy, với chiều sâu đội hình tốt hơn và hàng tiền vệ xuất sắc, ngay cả khi Ronaldo không ghi bàn, Bồ Đào Nha vẫn có thể tạo khoảnh khắc cá nhân để lấy vé vòng 1/8.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Ronaldo.

Croatia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Petar Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic.

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1.