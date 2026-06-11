Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

11/06

02:45

Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria

11/06

03:00

Anh - Costa Rica

CÚP QG PHẦN LAN 2025/26 – TỨ KẾT

10/06

21:00

KuPS 0-0 Vaasa VPS (pen 4-5)

10/06

22:00

Ilves Tampere 5-2 Lahti

Seinajoen JK 1-2 Inter Turku