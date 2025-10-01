Ngay từ đầu màn so tài giữa hai đội ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League, Bodo/Glimt nhập cuộc tự tin và bất ngờ được hưởng phạt đền sau tình huống VAR phút 34. Tuy nhiên, Kasper Hogh lại sút vọt xà, bỏ lỡ cơ hội vàng.

Jens Hauge, ngòi nổ nguy hiểm nhất của đội bóng Na Uy, liên tục gây sóng gió và đến phút 53 đã mở tỷ số bằng cú sút quyết đoán.

Tottenham (áo đen) gặp nhiều khó khăn trên sân của Bodo/Glimt - Ảnh: TP

Chỉ ít phút sau, Tottenham tưởng như gỡ hòa khi Bentancur đưa bóng vào lưới, nhưng VAR từ chối vì lỗi trước đó. Đến phút 66, Hauge tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai, nâng cách biệt lên 2-0.

Trong thế khó, Tottenham không bỏ cuộc. Phút 68, Pedro Porro kiến tạo để Micky van de Ven đánh đầu rút ngắn tỷ số.

"Gà trống" dồn ép nghẹt thở và được đền đáp ở phút 89, khi Gundersen đá phản lưới, biếu không bàn gỡ 2-2. VAR thêm một lần vào cuộc để xác nhận nhưng vẫn có bàn ấn định tỷ số cho đại diện nước Anh.

"Gà trống" thoát thua ở những phút cuối - Ảnh: TP

Chung cuộc, Tottenham thoát thua đầy may mắn trước Bodo/Glimt. Trận hòa 2-2 phơi bày nhiều hạn chế, cho thấy thầy trò HLV Thomas Frank vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn khởi sắc trong mùa giải này.