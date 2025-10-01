Được đánh giá vượt trội về mọi mặt, đoàn quân của HLV Vincent Kompany sớm thể hiện sự áp đảo hoàn toan. Phút 15, Michael Olise tung đường chọc khe tinh tế để Harry Kane lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số.

Chỉ 5 phút sau, Nicolas Jackson kiến tạo để Raphael Guerreiro nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern Munich. Đến phút 31, Olise tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo cho Jackson ghi bàn, trước khi Kane hoàn tất cú đúp ở phút 34, đưa “Hùm xám” dẫn tới 4-0.

Harry Kane vẫn không ngừng ghi bàn cho Bayern Munich - Ảnh: UEFA

Pafos chỉ kịp níu giữ chút danh dự ở cuối hiệp một với cú sút xa đẳng cấp của Mislav Orsic. Tuy nhiên, Bayern vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận. Phút 69, Olise khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng bàn thắng ấn định tỉ số 5-1.

Những phút cuối, Kompany trao cơ hội cho dàn cầu thủ trẻ như Lennart Karl, Jonathan Tah hay Tom Bischof, nhưng thế trận áp đảo không hề thay đổi.

Hai trận toàn thắng cùng hiệu số +6 giúp Bayern Munich đứng ngang hàng Real Madrid trên đỉnh bảng UEFA Champions League 2025/26, hứa hẹn cuộc đua nghẹt thở phía trước. Đây là lời cảnh báo rõ ràng: “Hùm xám” đã sẵn sàng trở lại đường đua Champions League với quyết tâm cao nhất.

Kết quả loạt trận rạng sáng 1/10 - Ảnh: UEFA

Ghi bàn

Pafos: Orsic (45')

Bayern: Kane (15', 34'), Guerreiro (20'), Jackson (31'), Olise (69')

Đội hình thi đấu

Pafos: Michail, Luckassen, Goldar, David Luiz, Jaja, Pepe, Sunjic, Pileas, Anderson Silva, Dragomir

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Olise, Diaz, Kane, Jackson