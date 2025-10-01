Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/26.
Nguồn ảnh: 433, Uefa, Chelsea Photos, CFC
|Kết quả
|League Stage - 2
|30/09/2025 23:45:00
|Kairat Almaty 0 - 5 Real Madrid
|30/09/2025 23:45:00
|Atalanta 2 - 1 Club Brugge KV
|01/10/2025 02:00:00
|Atletico Madrid 5 - 1 Eintracht Frankfurt
|01/10/2025 02:00:00
|Marseille 4 - 0 Ajax
|01/10/2025 02:00:00
|Chelsea 1 - 0 Benfica
|01/10/2025 02:00:00
|Inter 3 - 0 Slavia Praha
|01/10/2025 02:00:00
|Bodo/Glimt 2 - 2 Tottenham
|01/10/2025 02:00:00
|Pafos 1 - 5 Bayern Munich
|01/10/2025 02:00:00
|Galatasaray 1 - 0 Liverpool
Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
Kết quả bóng đá hôm nay 1/10/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Kylian Mbappe bùng nổ với cú hat-trick trong chiến thắng 5-0 hoành tráng của Real Madrid trên sân Kairat Almaty, thuộc khuôn khổ Champions League.