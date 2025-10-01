G2HezxGWQAA3XXJ.jpg
Đội hình ra sân Chelsea
G2HejT WoAAw4FF.jpg
Mourinho có lần trở về Stamford Bridge
G2HmHqoWEAAdqZ0.jpg
Chelsea khởi đầu tốt hơn với thế trận lấn lướt
G2HipO6XEAAJ9Ab.jpg
Phút 18, nỗ lực căng ngang vào trong của Garnacho khiến Rios đá phản lưới nhà
G2HiIs4XYAEqeCH.jpg
Garnacho ăn mừng cùng Enzo Fernandez
G2HjFbOXQAEosQy.jpg
G2HmQ9bW4AAqXm3.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea
G2HqRlDWUAAI4iV.jpg
Mourinho chỉ đạo ngoài đường biên
G2HwkhMWwAAZH95.jpg
Phá đi bóng "xé gió" của Estevao
G2Hndp WsAAa6cA.jpg
Benfica cố gắng tìm bàn gỡ nửa sau hiệp hai nhưng bất thành
G2H3rWTXsAAgw2Y.jpg
Phút bù giờ, Joao Pedro bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ 2
G2H2a7pXQAAxm3p.jpeg
Chiến thắng nhọc nhằn của Chelsea

Nguồn ảnh: 433, Uefa, Chelsea Photos, CFC

Kết quả
League Stage - 2
30/09/2025 23:45:00 Kairat Almaty 0 - 5 Real Madrid
30/09/2025 23:45:00 Atalanta 2 - 1 Club Brugge KV
01/10/2025 02:00:00 Atletico Madrid 5 - 1 Eintracht Frankfurt
01/10/2025 02:00:00 Marseille 4 - 0 Ajax
01/10/2025 02:00:00 Chelsea 1 - 0 Benfica
01/10/2025 02:00:00 Inter 3 - 0 Slavia Praha
01/10/2025 02:00:00 Bodo/Glimt 2 - 2 Tottenham
01/10/2025 02:00:00 Pafos 1 - 5 Bayern Munich
01/10/2025 02:00:00 Galatasaray 1 - 0 Liverpool