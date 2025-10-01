G2He60RWcAAnnyP.jpg
HLV Arne Slot gây bất ngờ khi "cất" cả Salah và Isak trên ghế dự bị
Hai đội tạo thế trận đôi công hấp dẫn 
Phút 16, Victor Osimhen mở tỷ số cho Galatasaray trên chấm penalty
Niềm vui của tiền đạo người Nigeria
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà
Qua giờ giải lao, Liverpool dồn lên tấn công mạnh mẽ
Ekitike bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
Thủ môn Alisson buộc phải rời sân vì chấn thương
HLV Arne Slot đã tung Salah và Isak vào sân ở hiệp hai nhưng đội khách không thể xoay chuyển được tình thế
Galatasaray giành chiến thắng bất ngờ nhưng xứng đáng

Nguồn ảnh: 433, Uefa, LFC, Galatasaray SK

Kết quả
League Stage - 2
30/09/2025 23:45:00 Kairat Almaty 0 - 5 Real Madrid
30/09/2025 23:45:00 Atalanta 2 - 1 Club Brugge KV
01/10/2025 02:00:00 Atletico Madrid 5 - 1 Eintracht Frankfurt
01/10/2025 02:00:00 Marseille 4 - 0 Ajax
01/10/2025 02:00:00 Chelsea 1 - 0 Benfica
01/10/2025 02:00:00 Inter 3 - 0 Slavia Praha
01/10/2025 02:00:00 Bodo/Glimt 2 - 2 Tottenham
01/10/2025 02:00:00 Pafos 1 - 5 Bayern Munich
01/10/2025 02:00:00 Galatasaray 1 - 0 Liverpool