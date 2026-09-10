Trong một đêm Ferran Torres chơi bùng nổ với cú hat-trick, PSG bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League bằng bữa tiệc bàn thắng trước Slovan Bratislava.

Đội quân của Luis Enrique nghiền nát đối thủ 6-1 trong đêm châu Âu đầu tiên thực sự đáng nhớ của người hùng trận chung kết World Cup 2026.

Dembele mở màn bữa tiệc bàn thắng. Ảnh: PSG Inside

Paris đã bị chinh phục bởi tài năng, khả năng săn bàn dữ dội và cơn khát ghi bàn của Ferran, trong một trận đấu mà kết cục gần như được định đoạt khi mới trôi qua khoảng 20 phút.

Ferran cần một màn trình diễn như thế để chứng minh với Luis Enrique rằng anh hoàn toàn có thể trở thành khẩu pháo chủ lực của PSG tại châu Âu mùa này.

Dù PSG không thắng trong bốn trận gần nhất, thực lực hạn chế của đối thủ cho phép Luis Enrique chấp nhận một số thử nghiệm.

Luis Enrique quyết định xếp Dro lần đầu tiên đứng trong đội hình xuất phát tại Champions League. Trên hàng công, hai tân binh Ferran và Akliouche sát cánh cùng Ousmane Dembele.

PSG một lần nữa cho thấy vì sao họ là nhà vô địch châu Âu. Slovan Bratislava hầu như không có cơ hội phản kháng.

Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử giống như một cơn cuồng phong. Họ lao vào đối thủ ngay từ phút đầu tiên và không hề giảm nhịp trong suốt 45 phút đầu.

Với cảm hứng Dembele, người được các khán đài đồng thanh kêu gọi trao Quả bóng vàng, PSG định đoạt trận đấu chỉ sau nửa giờ.

Ferran Torres bùng nổ với cú hat-trick. Ảnh: PSG Inside

Dembele liên tiếp ghi 2 bàn trong 6 phút. Sau đó, anh kiến tạo để Ferran bắt đầu màn trình diễn của riêng mình, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 31.

Ngay trước giờ nghỉ, Ferran đóng vai kiến tạo để Dembele dứt điểm nhưng xà ngang ngăn cản anh hoàn tất hat-trick - khi cả sân đã hô lên ăn mừng.

Từ bữa tiệc của Dembele thành bữa tiệc Ferran Torres. Ngôi sao Barca có thêm 2 bàn khác ở các phút 47 và 57 (cũng từ đường kiến tạo khác của Ousmane) để có hat-trick đầu tiên cho đội bóng mới.

Ngay cả bàn danh dự của Slovan cũng không thể làm PSG chậm lại. Fabian Ruiz ấn định chiến thắng 6-1 cho nhà đương kim vô địch châu Âu.

Ghi bàn:

PSG: Dembele 17’, 23’, Ferran Torres 31’, 47’, 57’, Fabian Ruiz 88’.

Slovan Bratislava: Camara 59’.

Đội hình xuất phát:

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Dro Fernandez, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembele, Ferran Torres.

Slovan Bratislava (4-1-4-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorny’ Barseghyan, Martinez, Ibrahim, Camara; Sporar.