Không cần thể hiện phong độ đỉnh cao, PSG vẫn dễ dàng chứng minh đẳng cấp vượt trội trong chuyến làm khách trước Brest.

Dù không tung ra đội hình mạnh nhất và chơi khá nhàn nhã, đội bóng thủ đô Paris vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, gần như không để đối phương có cơ hội vùng lên.

Achraf Hakimi có trận đấu chói sáng - Ảnh: PSG

Phút 29, Achraf Hakimi mở tỷ số sau pha băng lên tốc độ và dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Brest chỉ còn biết đứng nhìn.

Chưa dừng lại ở đó, hậu vệ người Morocco tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai ở phút 39, lần này là cú sút bồi chuẩn xác sau tình huống lộn xộn trong khu vực 16m50.

Sang hiệp hai, PSG chủ động giảm nhịp độ, giữ sức cho các trụ cột. Dù Brest nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ chắc chắn cùng khả năng kiểm soát bóng vượt trội của PSG khiến mọi hy vọng của đội chủ nhà trở nên vô vọng.

Phút bù giờ cuối cùng, tài năng trẻ Warren Zaïre-Emery kiến tạo để Doue ấn định chiến thắng 3-0, khép lại màn trình diễn nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.

Với 3 điểm trọn vẹn, PSG tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng Ligue 1, chờ kết quả của trận đại chiến giữa Marseille và Lens để biết liệu họ có giữ được vị trí này hay không.

Ghi bàn: Hakimi (29', 39'), D. Doue (90'+6)

Đội hình xuất phát

Brest: Majecki; Lala, Diaz, Coulibaly, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Mboup, Ebimbe; Ajorque

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Zaire Emery, Lee Kang In, Vitinha; Mayulu, Kvaratskhelia, Barcola