Dù phải thi đấu xa nhà nhưng PSG vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội và sớm chiếm lĩnh thế trận. Ngay phút thứ 7, Pacho mở tỷ số cho PSG bằng cú đánh đầu chuẩn xác sau pha treo bóng từ chấm phạt góc.

Bị dẫn bàn, Leverkusen vùng lên mạnh mẽ. Phút 23, họ được hưởng phạt đền sau khi Zabarnyi để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng Grimaldo lại sút hỏng. Không lâu sau, Andrich nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng nguy hiểm.

Ousmane Dembele có màn tái xuất ấn tượng - Ảnh: BR Football

Tuy nhiên, lợi thế của PSG không kéo dài lâu khi chính Zabarnyi mắc lỗi lần thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 37, giúp Garcia gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m.

Bàn gỡ chỉ khiến đoàn quân của HLV Luis Enrique thêm bùng nổ. Trong vòng chưa đầy 10 phút, họ ghi liền 3 bàn do công của Doue, Kvaratskhelia và Mendes, khép lại hiệp một với tỷ số 4-1.

Sang hiệp hai, PSG tiếp tục áp đảo. Mendes hoàn tất cú đúp ở phút 49, trước khi Garcia rút ngắn cho Leverkusen. Đến phút 72, ngôi sao Ousmane Dembele - người vừa trở lại sau chấn thương chỉ mất 3 phút để ghi bàn nâng tỷ số lên 6-2.

ĐKVĐ thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 7-2 ngay trên sân khách - Ảnh: 433, BR Football

Trận đấu khép lại với bàn thắng của Vitinha ở phút 90, ấn định chiến thắng 7-2 cho PSG. Đây là màn thị uy sức mạnh ấn tượng của đội bóng nước Pháp, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này.

Ghi bàn

Leverkusen: Garica 37' (phạt đền), 53'

PSG: Pacho 7', Doue 41', Kvaratskhelia 44', Mendes 45+3', Mendes 50', Dembele 66', Vitinha 90'

Thẻ đỏ:

Leverkusen: Andrich 32'

PSG: Zabarnyi 37'

Đội hình xuất phát

Leverkusen: Flekken, Tapsoba, Bade, Andrich, Grimaldo, Garcia, Fernadez, Arthur, Poku, Echeverri, Kofane

PSG: Chavalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Vitinha, Doue, Zaire Emery, Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola