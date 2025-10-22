Loạt trận vòng bảng Champions League rạng sáng 22/10 chứng kiến những cơn mưa bàn thắng, trong đó trận Leverkusen 2-7 PSG là có tỷ số đậm đà nhất.

Một trận đấu “có phần kỳ lạ” như thuyền trưởng Luis Enrique chia sẻ sau trận, khi là cuộc chiến 10-10 trong phần nhiều thời gian, bởi trọng tài Jesus Gil Manzano, người đuổi Hansi Flick cuối tuần qua, rút ra đến 2 thẻ đỏ - chia đều cho mỗi đội ở hiệp 1.

PSG trở thành đội đầu tiên ghi được 40 bàn trở lên tại Cúp C1 trong 1 năm dương lịch. Ảnh: X Fabrizio Romano

Trong ngày PSG thắng giòn, họ còn đón thêm niềm vui với sự trở lại của Quả bóng vàng, Ousmane Dembele và anh cũng góp công 1 bàn (66’).

Những cái tên khác của các nhà đương kim vô địch Cúp C1, làm tung lưới chủ nhà Leverkusen còn có: Willian Pacho 7’, Desire Doue 41’, 45’+3’, Khvicha Kvaratskhelia 44’, Nuno Mendes 50’, Vitor Ferreira 90’.

Một điều đáng kể, với việc có 7 bàn trước Leverkusen, PSG thời Luis Enrique phá sâu kỷ lục ghi bàn trong 1 năm dương lịch của MU tại Cúp C1 từng làm được hồi 2002.

Mục tiêu chính của Luis Enrique và PSG là vô địch Champions League mùa thứ 2 liên tiếp. Ảnh: PSG

Cụ thể, PSG trở thành đội đầu tiên trong lịch sử đạt mốc 40 bàn trở lên trong 1 năm. Chính xác, đội bóng nhà giàu nước Pháp hiện có 45 bàn tại Cúp C1 trong năm 2025.

Con số này sẽ không dừng lại, khi PSG còn 3 trận nữa tại đấu trường này (gặp Bayern Munich, Tottenham và Athletic Bilbao) mới khép lại năm dương lịch. Trước đó, MU giữ kỷ lục với 38 bàn ghi được vào 2002.

Thuyền trưởng Luis Enrique chia sẻ sau trận: “Một cảm giác tích cực, PSG đã chơi tốt, có những cơ hội rất rõ ràng. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng.

Chơi trên sân khách luôn phức tạp, vì có những thứ bạn không thể kiểm soát. Nhưng PSG hôm nay vẫn làm được như thường lệ. Tôi tự hào về đội bóng này”.

Giành 9 điểm tuyệt đối, PSG hiện dẫn đầu vòng bảng Cúp C1. Luis Enrique đã tuyên bố rằng, mục tiêu chính của đội là chiến đấu để giữ lại chiếc cúp tai voi mùa thứ 2 liên tiếp.