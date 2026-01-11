Được Chelsea bổ nhiệm thay thế Enzo Maresca, HLV Liam Rosenior lập tức mang đến luồng sinh khí mới. Trong chuyến làm khách trên sân Charlton Athletic ở vòng 3 FA Cup, chiến lược gia người Anh gây bất ngờ khi thực hiện tới tám sự thay đổi trong đội hình xuất phát, thậm chí để ngôi sao tấn công Cole Palmer ngồi ngoài.

Các chân sút Chelsea thi nhau tỏa sáng - Ảnh: CFC

Rosenior vẫn trung thành với hệ thống ba trung vệ, triết lý từng giúp ông tạo dấu ấn tại Strasbourg. Chelsea kiểm soát thế trận ngay từ đầu, dù phải chờ đến phút bù giờ hiệp một mới khai thông bế tắc. Hậu vệ trẻ Hato tung cú vô lê nửa nảy đẹp mắt, mở tỷ số và mang lại lợi thế tâm lý quan trọng cho đội khách.

Sang hiệp hai, Chelsea càng chơi càng lấn lướt. Tosin Adarabioyo nhân đôi cách biệt ở phút 50 bằng pha đánh đầu dũng mãnh từ tình huống cố định. Charlton Athletic nhen nhóm hy vọng khi Miles Leaburn rút ngắn tỷ số, nhưng Marc Guiu nhanh chóng dập tắt lo lắng với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1.

HLV Liam Rosenior có màn ra mắt như mơ tại Chelsea - Ảnh: CFC

Những phút cuối chứng kiến sự vượt trội toàn diện của Chelsea. Pedro Neto ghi bàn ở phút bù giờ, trước khi Enzo Fernandez ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền.

Thắng lợi đậm đà không chỉ giúp Chelsea giành vé đi tiếp, mà còn đánh dấu màn khởi đầu như mơ của HLV Rosenior, mở ra kỳ vọng cho giai đoạn mới tại Stamford Bridge.

Ghi bàn

Chelsea: Hato (45+4'), Adarabioyo (50'), Guiu (62'), Neto (90+1', Enzo Fernandez (90+4' phạt đền)

Charlton Athletic: Leaburn (57')

Đội hình xuất phát

Charlton Athletic: Mannion; Gough, Jones, Bell; Bree, Docherty, Coventry, Carey, Campbell; Leaburn, Kelman

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile; Hato, Caicedo, Santos, Buonanotte; Gittens, Garnacho, Guiu