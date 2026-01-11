Trận tứ kết giữa Ai Cập và Bờ Biển Ngà xứng đáng với danh xưng “kinh điển bóng đá châu Phi”, khi hai đội tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở kéo dài đến phút cuối cùng.

Trong ngày thi đấu thăng hoa, Mohamed Salah trở thành nhân vật trung tâm với một bàn thắng cùng một pha kiến tạo quan trọng.

Tình huống Mohamed Salah ghi bàn cho Ai Cập - Ảnh: LIV

Ai Cập nhập cuộc đầy tốc độ và sớm tạo khác biệt. Chỉ sau hơn 3 phút, Omar Marmoush tận dụng pha bứt tốc ấn tượng để mở tỷ số 1-0.

Thế trận chủ động giúp đội bóng Bắc Phi tiếp tục gây sức ép, và đến phút 32, trung vệ Rami Rabia bật cao đánh đầu từ quả phạt góc do Salah thực hiện, nâng tỷ số lên 2-0.

Hai thái cực cảm xúc giữa Salah và Amad Diallo - Ảnh: LIV

Tưởng chừng trận đấu an bài, Ai Cập bất ngờ gặp khó khi Aboul-Fetouh phản lưới nhà, giúp Bờ Biển Ngà rút ngắn cách biệt trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Salah nhanh chóng tái lập lợi thế hai bàn với pha dứt điểm cận thành gọn gàng. Tuy nhiên, Guela Doue thắp lại hy vọng cho Bờ Biển Ngà bằng bàn thắng ở phút 73, đẩy cao kịch tính trong những phút cuối.

Hai cặp đấu bán kết hội tụ những ngôi sao sáng nhất của bóng đá châu Phi - Ảnh: 433

Dưới sức ép lớn, hàng thủ Ai Cập vẫn đứng vững, khép lại chiến thắng 3-2 đầy bản lĩnh. Kết quả này đưa thầy trò Hossam Hassan tiến vào bán kết, tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục chức vô địch châu Phi lần thứ tám trong lịch sử.

Ở bán kết AFCON 2025, đội bóng Bắc Phi đối đầu Senegal, nơi Salah sẽ tái ngộ đồng đội cũ ở CLB Liverpool - Sadio Man. Cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa Maroc và Nigeria.