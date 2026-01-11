Dù phải làm khách trước Tottenham nhưng Aston Villa bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, trong khi Spurs đặt mục tiêu giành vé đi tiếp nhằm cứu vãn một mùa giải đầy bất ổn. Tuy nhiên, những gì diễn ra lại cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai đội.

Hiệp một là quãng thời gian ác mộng với Tottenham. Lối chơi rời rạc, thiếu gắn kết khiến đội chủ nhà liên tục bị Aston Villa khai thác.

Niềm vui của các cầu thủ Aston Villa - Ảnh: AV

Phút giữa hiệp, Emi Buendia tiếp tục trở thành “hung thần” của Spurs với pha dứt điểm gọn gàng sau tình huống phối hợp trung lộ mạch lạc, mở tỷ số cho đội khách. Trước khi hiệp một khép lại, Aston Villa còn nhân đôi cách biệt bằng bàn thắng ở phút bù giờ, dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ sớm của Tottenham.

Sang hiệp hai, Spurs nỗ lực vùng lên trong thế không còn gì để mất. Dù có những thời điểm gây sức ép và đưa được bóng vào lưới, tất cả đều không được công nhận do việt vị.

Tottenham nối dài chuỗi trận thất vọng - Ảnh: TH

Vận đen còn bủa vây khi Richarlison, chân sút chủ lực mùa này, phải rời sân vì chấn thương cơ, nối dài danh sách ca chấn thương đáng lo ngại.

Chung cuộc, Aston Villa kiểm soát tốt thế trận, bảo toàn lợi thế và xứng đáng giành vé vào vòng 4. Với Tottenham, thất bại ngay trên sân nhà không chỉ khép lại hành trình FA Cup, mà còn tô đậm bức tranh u ám của một mùa giải đang trượt dài ngoài tầm kiểm soát.

Ghi bàn

Tottenham: Odobert 54'

Aston Villa: Buendia 22', Rogers 45+2'

Đội hình thi đấu

Tottenham: Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Davies, Gray, Palhinha, Odobert, Simons, Tel, Richarlison

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Kamara, Bogarde, Buendia, McGinn, Rogers, Male