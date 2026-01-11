Chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt với Man City.

Tân binh đắt giá Semenyo ghi bàn ngay trận ra mắt - Ảnh: Man City

Lần gần nhất đội bóng áo xanh thành Manchester giành chiến thắng với cách biệt tương tự đã diễn ra từ năm 1987, khi họ vùi dập Huddersfield với cùng tỷ số.

Sau hơn 39 năm, Man City mới lại tái hiện được kết quả “không tưởng” ấy, trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đề cao sự cân bằng và tính thực dụng.

Haaland ôm Rodri ăn mừng bàn thắng của tiền vệ người Tây Ban Nha - Ảnh: Man City

Điều này càng cho thấy sức mạnh vượt trội của tập thể được xây dựng dưới thời Pep Guardiola, nơi chiều sâu đội hình và cường độ tấn công luôn được duy trì ở mức cao nhất.

Đáng chú ý, chiến thắng lịch sử này đến ngay cả khi Man City không cần Erling Haaland ghi bàn, và Pep không trực tiếp chỉ đạo bên đường biên. Những cái tên trẻ và tân binh vẫn thay nhau tỏa sáng, tạo nên một màn trình diễn áp đảo toàn diện.

Man City tái hiện chiến thắng lịch sử - Ảnh: Man City

Tỷ số 10-1 không chỉ là kỷ lục được lặp lại, mà còn là lời khẳng định đanh thép: Man City của hiện tại đủ mạnh để viết tiếp lịch sử, chứ không chỉ sống bằng hào quang quá khứ.

Ghi bàn

Man City: Alleyne (12'), Rodri (24'), Doyle Hayes (42' phản lưới), Fitzwater (45+2' phản lưới), Lewis (49', 90+1'), Semenyo (54'), Reijnders (71'), O'Reilly (79'), McAidoo (86')

Exeter: Birch (90')

Đội hình xuất phát

Man City: Trafford, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri, Reijnders, Semenyo, McAidoo, Cherki, Haaland.

Exeter: Whitworth, Turns, Fitzwater, Brierley, Wareham, Aitchison, Cole, Niskanen, Woodhouse, Doyle Hayes, Oakes.