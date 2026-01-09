Ngôi sao gốc Ghana đã trải qua cuộc kiểm tra y tế ngày hôm qua và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với Man City.

Sự xuất hiện của Semenyo đồng nghĩa với việc Pep Guardiola dần hoàn tất quá trình tái thiết đội hình Citizens, trị giá 400 triệu bảng trong vòng 12 tháng qua.

Semenyo ra mắt màu áo mới Man City - Ảnh: MCFC

Có thể họ vẫn chưa dừng lại, khi CLB đang thúc đẩy khả năng chiêu mộ thêm trung vệ Marc Guehi, trong bối cảnh hàng phòng ngự đang gặp khủng hoảng chấn thương.

Về phần Bournemouth, đây là thương vụ bán người giá cao nhất lịch sử CLB. Họ có thể nhận thêm 1,5 triệu bảng tiền thưởng nếu Semenyo chứng minh được năng lực tại Etihad. Đồng thời Bournemouth cũng hưởng 10% lợi nhuận từ bất kỳ thương vụ bán cầu thủ chạy cánh này trong tương lai.

Semenyo rời sân Vitality sau khi ghi được 32 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo cho Bournemouth, kể từ ngày chuyển đến CLB hồi đầu năm 2023.

Có khả năng sút tốt bằng cả hai chân, Semenyo nhận được rất nhiều lời đề nghị trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, do có điều khoản giải phóng hợp đồng được kích hoạt.

Man City đã đánh bại các đối thủ cạnh tranh như Liverpool hay MU để bổ sung Semenyo vào hàng công vốn rất mạnh của mình.

Trong lễ ra mắt, cầu thủ 26 tuổi này hồ hởi nói: "Tôi chắc chắn những gì hay nhất mình có thể đạt được vẫn chưa đến.

Man City đang ở một vị thế tốt, hiện vẫn góp mặt trong 4 giải đấu lớn. Nên tôi cảm thấy mình có thể giúp đội bóng mới ở nửa sau mùa giải.

Bản thân rất hào hứng, mong chờ được gặp gỡ các đồng đội mới để thi đấu ở cấp độ cao nhất và hy vọng sẽ chinh phục được danh hiệu lớn."