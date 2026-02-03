Arteta phản biện Scholes

Arsenal bị Paul Scholes gọi là “nhàm chán”, nhưng có lẽ đó là một kiểu ngộ nhận… rất Anh.

Cựu tiền vệ MU chê rằng nếu Arsenal giành danh hiệu Ngoại hạng Anh thì sẽ là nhà vô địch tẻ nhạt nhất, vì hàng công không bùng nổ và đội phụ thuộc nhiều vào bóng chết.

Arsenal “nhàm chán” vừa có trận thứ 6 ghi từ 4 bàn mùa này. Ảnh: PA

“Ở các quốc gia khác người ta nói ngược lại, rằng chúng tôi là đội hấp dẫn nhất châu Âu, ghi nhiều bàn nhất, giữ sạch lưới nhiều nhất”, Mikel Arteta phản ứng.

Đó cũng có thể xem là lời tuyên ngôn của Arteta về Arsenal, đội bóng thú vị, giàu thể lực và cân bằng.

Sự thú vị của Arsenal không nằm ở việc họ phải ghi 4-5 bàn mỗi trận, mà nằm ở cảm giác “Pháo thủ” đang kiểm soát mọi thứ.

Một đội bóng thú vị là đội khiến đối thủ không thở nổi, khiến SVĐ căng lên trong từng nhịp pressing, khiến người xem hiểu rằng đây không phải một tập hợp cầu thủ, mà là một hệ thống vận hành chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ.

Arsenal mùa này chơi thứ bóng đá hiện đại, kỷ luật và lạnh lùng. Chính những yếu tố này tạo nên hấp lực, biến đội của Arteta thành hình mẫu của nhiều CLB châu Âu về mặt xây dựng cấu trúc.

Nếu cần một minh chứng rõ nhất, hãy nhìn vào Champions League. Arsenal toàn thắng cả 8 trận ở giai đoạn vòng bảng, con số đủ để biến mọi tranh luận thành vô nghĩa.

Toàn thắng ở Champions League không chỉ là phong độ, nó là năng lực duy trì chuẩn mực ở đấu trường khắc nghiệt nhất. Ở đó, sai lầm nhỏ cũng trả giá bằng bàn thua; nơi những đội “đẹp” nhưng mong manh thường gãy trước áp lực.

Arsenal mạnh mẽ, thắng bằng nhiều cách, từ pressing cao, kiểm soát nhịp độ, phòng ngự chắc, đến việc trừng phạt đối thủ bằng những pha bóng chết được tổ chức bài bản.

Chiều sâu đội hình Arsenal rất ấn tượng. Ảnh: PA

Bóng chết mà “Pháo thủ” trình diễn đã trở thành nghệ thuật bóng đá hiện đại.

Cơ hội giành cú ăn 4

Song song với Champions League, Arsenal còn đang dẫn đầu Premier League, thậm chí tạo khoảng cách khá an toàn với Man City. Điều đáng nói là các học trò Arteta không dẫn đầu bằng may mắn, mà bằng bản lĩnh.

Ở Premier League, người ta có thể ngưỡng mộ một đội bóng đá đẹp, nhưng chỉ tôn trọng đội bóng biết đứng vững qua mùa đông.

Arsenal từng gục ngã trong giai đoạn cuối, nhưng hiện họ đang thay đổi, biết tích điểm, giữ sạch lưới, tối ưu hóa cơ hội.

Một Arsenal thú vị ở đây là cảm giác về ứng viên vô địch thật sự, chứ không còn là một đội bóng chỉ gây ấn tượng.

Trong bức tranh ấy, League Cup gặp Chelsea trở thành cột mốc quan trọng (3h ngày 4/2). Trận bán kết lượt về ở Emirates không chỉ là cuộc chiến giành vé đến Wembley, mà là bài kiểm tra tâm lý.

Tất cả đang chờ xem Arsenal có đủ “lì” để biến sự thú vị thành danh hiệu hay không. Lợi thế 3-2 là mong manh, khi Chelsea dù bị đánh giá thấp hơn vẫn luôn là đối thủ biết cách tạo đột biến.

Arteta hiểu điều đó. Ông không nói về chiến thuật nhiều, mà đề cập “khoảnh khắc”: kéo cả đội bóng và người hâm mộ cùng bước vào một đêm vui vẻ, nơi chỉ có thắng và đi tiếp.

Arsenal có tham vọng giành cú ăn 4. Ảnh: PA

Đây mới là điểm khiến Arsenal trở nên “thú vị nhất châu Âu”: về lý thuyết, họ có thể giành cú ăn 4 – gồm Premier League, Champions League, League Cup và FA Cup.

Bốn mặt trận, 4 con đường dẫn tới vinh quang. Cú ăn 4 không chỉ là giấc mơ, mà là phép thử của sự vĩ đại. Để chạm tới điều đó, phải có đội hình đủ dày, có hệ thống đủ ổn định, và quan trọng nhất là bản năng chiến thắng trong những trận then chốt.

Arsenal đang đứng đúng nơi của một đội lớn: đầu bảng quốc nội, toàn thắng châu Âu, và chỉ cách Wembley một trận đấu.

Scholes có thể thấy “nhàm chán”, nhưng ông không thể phủ nhận vị thế ứng viên của Arsenal. Đội của Arteta đại diện cho thứ bóng đá của thời đại, thực dụng nhưng tinh tế, kỷ luật nhưng vẫn sắc bén, đầy tham vọng.

Arsenal không giành League Cup kể từ mùa 1992/93. Vì thế, Arteta hướng đến việc nâng cúp vào ngày 22/3 tới, như một bước đệm tinh thần hướng đến những danh hiệu lớn hơn vào tháng Năm.